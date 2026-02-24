Horóscopo de terça traz alertas e boas oportunidades; veja a previsão

O horóscopo desta terça (24) aponta mudanças importantes no trabalho, nas finanças e na vida afetiva. Nesse sentido, alguns signos devem agir com cautela, enquanto outros podem aproveitar oportunidades. Desse modo, a seguir, veja as orientações detalhadas para cada perfil do zodíaco.

Previsão por signos

Áries – A previsão indica atenção redobrada no ambiente profissional. Você precisa evitar gastos impulsivos e organizar melhor o orçamento. Além disso, cuide da saúde com alimentação equilibrada e sono adequado. No campo afetivo, a desconfiança pode gerar conflitos desnecessários. Portanto, mantenha o diálogo aberto.

Touro – A Lua fortalece suas iniciativas no trabalho e amplia sua conexão com a família. Você também encontrará apoio em amizades e parcerias comerciais. A sorte favorece acordos afetivos e decisões financeiras. Dessa forma, aproveite o momento positivo para consolidar planos.

Gêmeos – Você atravessa um período de alerta. Por isso, mantenha a calma diante de desafios profissionais. Evite alterar estratégias ou criar conflitos no ambiente de trabalho. No amor, o clima permanece neutro. Já a saúde exige mais atenção e descanso.

Câncer – Os astros favorecem iniciativas financeiras. Organize tarefas e aproveite oportunidades que surgirem no trabalho. O cenário aponta crescimento e reconhecimento. Além disso, o amor traz estímulo e a saúde segue estável.

Leão – Você precisa avaliar questões domésticas e emocionais antes de promover mudanças. Confie na intuição para melhorar a convivência. Projetos pessoais caminham para resultados positivos nas finanças. No amor, a paixão ganha força.

Virgem – O Sol influencia diretamente suas decisões e amplia suas chances de êxito. Você pode investir em novos negócios com segurança. O fluxo financeiro tende a melhorar. Na vida afetiva, surgem novos objetivos e expectativas.

Outras previsões

Libra – Mudanças acontecem no ambiente familiar e no setor afetivo. Contudo, não há indícios de conflitos graves. Demonstre colaboração e evite tensões. Além disso, cuide da saúde e busque momentos de relaxamento.

Escorpião – A combinação de Mercúrio, Marte e Sol favorece crescimento profissional e financeiro. Aproveite para negociar e corrigir pendências. O momento também fortalece a vida amorosa e mantém a saúde equilibrada.

Sagitário – Você deve resolver questões domésticas e colaborar mais com familiares. Controle despesas e evite exigências excessivas. No entanto, o trabalho apresenta avanços e pode gerar crescimento financeiro rápido.

Capricórnio – Você recebe apoio de sócios, superiores e familiares. Com mais energia, sente vontade de romper a rotina. Aproveite para fortalecer vínculos familiares. No amor, o período promete momentos agradáveis.

Aquário – O dia pede menos rigidez com familiares. Evite criar problemas desnecessários. O trabalho e as finanças seguem bem estruturados. Além disso, compras pessoais podem trazer satisfação. O parceiro precisa de mais atenção.

Peixes – Os astros favorecem praticamente todos os setores da sua vida. Trabalho, finanças e amor caminham em sintonia. A harmonia doméstica se fortalece. Portanto, aceite convites e aproveite as boas vibrações do período.