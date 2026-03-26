Horóscopo: descubra as previsões para seu signo nesta quinta

O horóscopo desta quinta-feira (26) aponta mudanças importantes no campo profissional, financeiro e emocional. De modo geral, os signos contam com energia favorável para resolver pendências, fortalecer relações e iniciar novos projetos. Contudo, alguns nativos devem redobrar a atenção com gastos, saúde e decisões impulsivas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além disso, os movimentos astrológicos indicam oportunidades para crescimento pessoal. Portanto, manter o equilíbrio e agir com cautela pode fazer a diferença ao longo do dia.

Leia também: Horóscopo: astros indicam dia decisivo para alguns signos

Previsões por signos

Áries

Os arianos entram em uma fase positiva no trabalho. Além disso, novas oportunidades financeiras surgem com apoio de parceiros e familiares. No amor, a sintonia cresce, o que fortalece os vínculos afetivos.

Touro

Os taurinos devem controlar os gastos e cuidar da saúde. Apesar disso, o momento pede paciência, principalmente até mudanças astrológicas previstas para os próximos dias. No amor, evite pressões desnecessárias.

Gêmeos

Os geminianos ganham destaque com a influência da Lua. Dessa forma, ficam mais comunicativos no trabalho e nos negócios. A família colabora, enquanto o amor favorece declarações sinceras.

Câncer

Os cancerianos passam por um período de alerta. Portanto, controlar o humor e evitar conflitos se torna essencial. Evite decisões importantes, viagens e gastos. Além disso, cuide da saúde.

Leão

Os leoninos encontram boas oportunidades no trabalho. Ao mesmo tempo, mostram disposição para resolver questões familiares. A fase favorece negociações e viagens. No amor, há maior envolvimento.

Virgem

Os virginianos vivem um momento mais leve. Assim, problemas antigos começam a ser resolvidos. A família contribui para o equilíbrio financeiro. O amor segue harmonioso e a saúde permanece estável.

Mais signos

Libra

Os librianos têm um período favorável para inovar no trabalho. Além disso, ajustes profissionais trazem resultados positivos. No amor, atenção e diálogo fortalecem a relação. A família apoia decisões.

Escorpião

Os escorpianos contam com colaboração no ambiente profissional. Dessa maneira, negócios avançam e parcerias ganham força. O clima familiar melhora e o entendimento no amor se amplia.

Sagitário

Os sagitarianos sentem mais confiança para alcançar objetivos. Portanto, investir na carreira pode trazer ganhos financeiros. O amor se intensifica e a saúde segue equilibrada.

Capricórnio

Os capricornianos se destacam pela capacidade de ajudar outras pessoas. Com isso, criam novas oportunidades. No amor, a relação pede mais atenção e dedicação.

Aquário

Os aquarianos vivem um período produtivo. Além disso, surgem chances de investimentos, especialmente no setor imobiliário. O amor entra em fase positiva e a saúde se mantém estável.

Peixes

Os piscianos devem focar em resolver pendências familiares. Ao mesmo tempo, podem organizar compras domésticas e ajudar parentes. As finanças mostram crescimento e o amor traz segurança emocional.