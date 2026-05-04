Horóscopo desta segunda (4): previsão para todos os signos

O comportamento dos taurinos pode parecer inflexível e egoísta, pois eles seguem seus objetivos sem se preocuparem com as necessidades dos demais, com as mudanças das circunstâncias ou com o que acontece a sua volta. Mas é isso que lhes permite continuar alegremente na sua organizada rotina diária.

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Quem nasceu hoje

É uma pessoa de personalidade marcante. Desse modo, alcançará sucesso nas carreiras ligadas ao grande público. Não é apegado as coisas matérias, pois tem vocação para ajudar os mais necessitados. É correto, solícito e enérgico.

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Alerta

Os sagitarianos começam a semana no alerta e a indicação é para manter a rotina no trabalho. Então, no amor não se feche, procure o entendimento com seu par afetivo. Finanças neutras, gastos somente de primeira necessidade. Saúde em leve baixa.

Áries – A fase é de energia nos projetos de trabalho e abertura para quem tem seu próprio negócio. Assim, levante o astral na vida familiar, saia para compras. A pessoa amada transmite paixão. Bom período com a saúde. C. 180 M. 5013

Touro – A cada dia que passa você sente as energias se renovarem trazendo vontade de sair para compras e viagens. Desse modo, boas oportunidades de iniciar parceria comercial. Otimismo com pessoas da família. C. 926 M. 2587

Gêmeos – Você ainda tem uns dias para cuidar da saúde, relaxe e espere que dia 21, o Sol o protegerá. Assim, a pessoa amada transmite muito amor. Desse modo, o trabalho passa por uma fase neutra. Peça apoio a Escorpião e Peixes. C. 757 M. 0228

Câncer – Neste período você deve usar seu bom humor para passar esta fase que é mais exigente. Logo, o trabalho e negócios estão bem colocados. A pessoa amada esta um tanto difícil. Dinheiro apertado. Seja positivo. C. 570 M. 3702

Leão – Dia positivo para solucionar assuntos da família. Procure ser prestativo e conte com sua capacidade de organizar as finanças. Dessa forma, mantenha a saúde em dia, alimente-se com equilíbrio. Seu amor precisa de atenção. C. 868 M. 4630

Virgem – Neste período pode sair da rotina, compras, viagens e mudanças no trabalho.Então, surpresas da família. Desse modo, em alta novos negócios e chance de resolver antigos problemas. Sol e Vênus trazem paz e saúde. C. 291 M. 6152

Mais signos

Libra – Você esta um tanto exigente com a família e isso pode se estender para a área de trabalho. Tenha sensibilidade ao lidar com pessoas nervosas. Então, procure colaborar com seu par afetivo. Dia neutro. C. 305 M. 1689

Escorpião – A Lua no seu signo ajuda a resolver os problemas financeiros e profissionais. Assim, livre-se de tudo que atrapalha sua vida familiar. Positivo para compras, negócios e acertos com seu amor. Boa saúde. C. 609 M. 9875

Sagitário – Você passa pelo alerta e deve ficar na rotina. Logo, adie viagens, compras, mudanças no lar, no trabalho e negócios. Então, tenha cautela com fofocas e evite discussões com a família. Cuide da saúde. C. 031 M. 7199

Capricórnio – O dia será de equilíbrio em sua vida familiar, procure dar mais apoio a nativos de Gêmeos, Câncer e Sagitário. Positivo para compras para o lar e pessoal. Assim, amor com muita paixão. Tente na loteria. C. 453 M. 8476

Aquário – Fase feliz para acertar os negócios ligados à família. Positivo para compras e encontro de sócios. Então, tire proveito da sua vitalidade e lute pelos objetivos. Amor com grandes emoções. Equilíbrio financeiro. C. 542 M. 2361

Peixes – Período com novas oportunidades nas finanças, incluindo trabalho, negócios e parcerias. Assim, aproveite o seu talento para crescer profissionalmente. Surpresas da pessoa amada. C. 817 M. 3948