Horóscopo desta sexta (10) para todos os signos

A personalidade de Áries é ardente e cordial, apaixonado e expressivo, com necessidade de ação. Este não é um signo paciente: age por impulso e com urgência. É um líder corajoso que não teme correr risco, mas quase sempre acha que “sabe mais”. Como chega rapidamente ao âmago da questão, isso até pode ser verdade, mas ele nunca vai estar por perto para checar os detalhes.

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Quem nasceu hoje

Tem um forte magnetismo, e com isso atrairá a atenção das pessoas à sua volta. Desse modo, conseguirá boas e duradouras amizades. O raciocínio rápido é um dos pontos fortes deste nativo. Assim, as viagens serão constantes. É encantador, aventureiro e talentoso.

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Alerta

Os capricornianos ficam no alerta até às 20h57, e a rotina é indicada enquanto durar este período. Assim, procure ter mais paciência com sua família. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos nativos de Aquário.

Áries – A fase é positiva para compras, viagens e solução de problemas do trabalho. Então, lute pela independência financeira. O apoio vem de todos os lados, até do seu amor. Marte passa para seu signo. C. 749 M. 4930

Touro – Você precisa entender que apesar de Vênus seu planeta, estar no seu signo, o Sol pede que não passe dos limites. É a hora de respeitar sua força espiritual. Colaboração do seu. Evite a ansiedade. C. 185 M. 0912

Gêmeos – Os astros indicam a necessidade de paciência com as pessoas do seu trabalho e evitar exigências ou mudanças. Duplique a sua força de vontade para impedir problemas com seu amor. Finanças equilibradas. C. 405 M. 5926

Câncer – Dia que recebe apoio no trabalho e na vida familiar, conseguirá organizar as finanças. Dessa forma, apoio para renovar os negócios e sair para compras pessoais. Ternura com seu par afetivo. Saúde perfeita. C. 273 M. 1041

Leão – Período que vai se dar bem na vida profissional, com chances de melhorar os ganhos. Assim, positivo para viagens, compras e início de projetos domésticos. Amor em alto astral. Sucesso nos negócios. C. 053 M. 9642

Virgem – Dia que se dará bem em novos trabalhos e parcerias. Sucesso nas finanças. Desse modo, o astral esta ótimo na vida familiar, com apoio para realizar mudanças no lar. Alegrias com Câncer, Peixes e Áries. Amor vibrante. C. 689 M. 2854

Outras previsões

Libra – Fase para assumir compromissos de trabalho e acertar questões da família. Positivo para resolver os assuntos afetivos. Então, o seu lado de colaboração estará em alta. Procure os amigos, não se isole. C. 375 M. 7496

Escorpião – Período que não deve adiar os negócios, mudanças no trabalho e dar apoio a familiares de Capricórnio e Aquário. Assim, aceite convites de amigos e saia da rotina. Saúde perfeita. Amor com muito afeto. C. 596 M. 3123

Sagitário – A Lua no seu signo equilibra a vida profissional, além da entrada de dinheiro. A sua intuição esta em alta e isso o ajuda nos negócios. Logo, o amor vem com toda a força para seu coração. Tente na loteria. C. 856 M. 6579

Capricórnio – Você ainda passa pelo alerta e pode ter decepção na vida profissional. Por isso não espere apoio. Evite viagens, compras, visitas e mudanças no lar. Então, não conte com a família. Cuide da saúde. C. 914 M. 8780

Aquário – O seu dia será de sorte, vem bons negócios e chances de acertar problemas do trabalho. Assim, apoio total da família, que transmite muita atenção. Amor expressivo. A partir das 20h57, entrará no alerta. C. 401 M. 5082

Peixes – Você esta de bem com a vida, e feliz com os resultados do seu trabalho. Esta indo pelo lado certo. Desse modo, novidades para quem tem seu próprio negócio. Logo virá mais dinheiro. Amor com acertos. C. 120 M. 2647