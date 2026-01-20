Horóscopo desta terça (20): confira as previsões astrológicas para os signos

O aquariano valoriza a criatividade e, por isso, busca uma rotina dinâmica, repleta de estímulos e novas conexões. Assim, mesmo durante as férias, precisa de movimento e interação.

Dessa forma, por esse motivo, o momento favorece viagens acompanhadas e destinos que ofereçam estrutura e conforto. Nesse sentido, estar bem acomodado contribui para o equilíbrio emocional e garante mais prazer nos dias de descanso.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa inteligente e sabe usar essa habilidade para alcançar objetivos importantes. Isso porque, demonstra personalidade forte, o que naturalmente chama atenção.

Além disso, age com carinho no convívio social e transmite simpatia. Competência e dedicação marcam seu caminho.

Alerta

Os aquarianos enfrentam um dia de alerta. Isso porque, os astros indicam que manter a rotina ajuda a evitar conflitos. Assim, controle as palavras e não permita que situações externas provoquem irritação, sobretudo no trabalho e no ambiente familiar. Além disso, no campo afetivo, flexibilizar opiniões evita desgastes.

Previsões por signos

Áries – O momento favorece a solução de questões profissionais, especialmente com apoio de sócios ou superiores. Assim, obstáculos perdem força. A saúde segue equilibrada e a vida afetiva ganha leveza e entusiasmo.

– O momento favorece a solução de questões profissionais, especialmente com apoio de sócios ou superiores. Assim, obstáculos perdem força. A saúde segue equilibrada e a vida afetiva ganha leveza e entusiasmo. Touro – A fase abre espaço para reorganizar projetos, iniciar mudanças e investir em novas oportunidades, inclusive no setor imobiliário. Nesse sentido, o convívio familiar traz satisfação e o amor permanece estável.

– A fase abre espaço para reorganizar projetos, iniciar mudanças e investir em novas oportunidades, inclusive no setor imobiliário. Nesse sentido, o convívio familiar traz satisfação e o amor permanece estável. Gêmeos – A entrada do Sol em Aquário fortalece iniciativas ligadas a negócios e trabalho. Dessa forma, a ousadia rende ganhos. O clima familiar é de afeto e o amor pede demonstrações claras.

– A entrada do Sol em Aquário fortalece iniciativas ligadas a negócios e trabalho. Dessa forma, a ousadia rende ganhos. O clima familiar é de afeto e o amor pede demonstrações claras. Câncer – A evolução profissional depende da sua disposição para inovar. O cenário favorece o sucesso e conta com apoio de parceiros e familiares. Porém, no amor, surgem algumas exigências.

– A evolução profissional depende da sua disposição para inovar. O cenário favorece o sucesso e conta com apoio de parceiros e familiares. Porém, no amor, surgem algumas exigências. Leão – A influência solar favorece acordos e resoluções no trabalho. Assim, há chance de fortalecer negócios ligados à família. A vida afetiva se intensifica.

– A influência solar favorece acordos e resoluções no trabalho. Assim, há chance de fortalecer negócios ligados à família. A vida afetiva se intensifica. Virgem – O período impulsiona negociações e reforça o reconhecimento das suas ideias. Nesse sentido, há chances de ganhos extras. No amor, a sensibilidade aumenta.

