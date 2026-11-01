Horóscopo do dia 01.11.2026: confira previsão completa

Os nativos de Escorpião são independentes, determinados e voluntariosos, gostam de fazer apenas aquilo que desejam, pouco se importando com as consequências. Apesar destas características, porém, felizmente possuem muita lucidez e raciocínio, e se às vezes nos assustamos diante de suas temerárias arremetidas, depois somos forçados a reconhecer que agiram com acerto.

Quem nasceu hoje

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É o líder do seu grupo social. Está sempre à frente dos projetos, tanto na vida pessoal como profissional. Ativo, não teme enfrentar as adversidades que possam aparecer. A autoconfiança é uma de suas maiores virtudes. Sereno, intenso e decidido.

Alerta

Os leoninos passam o domingo no alerta e os astros aconselham rotina durante este período. Se puder aproveite o dia para descansar e repor as energias. Não entre em brigas com seu par afetivo ou família. Saúde em baixa. Viagens neutras.

Áries – Atividade, esse é o lema deste signo. É líder por natureza cheio de coragem e não tem medo de nada. Audacioso, enfrenta tudo de cabeça erguida, sua personalidade é ardente e se apaixona pelo que faz.

Touro – Paciente, persegue a segurança que necessita para estar de bem com a vida. Possui ideias firmes e propósitos que não esquece. Pode ser explosivo às vezes. Transmite uma aparência confiável e inteligente.

Gêmeos – Se destaca nas mais diversas atividades. Possui inteligência notável e uma capacidade de adaptação para qualquer situação. Não se cansa nunca, está sempre pronto a expressas suas ideias, criar soluções.

Câncer – Sensível, cheio de emoções e amoroso. Tão protetor que chega a ser ciumento. Tem medo de ficar sem as coisas ou pessoas que ama. Mas, tem muita astúcia para realizar qualquer empreendimento.

Leão – É o signo do brilho, da generosidade, da paixão. Está sempre de bem com a vida. Busca a liderança das situações, quer todo mundo sob suas asinhas. Quer aparecer sempre, não importa o tamanho da extravagância.

Virgem – Seu traço mais marcante seja a inteligência aprimorada e ágil. Gosta de adquirir experiência e, principalmente, de passá-la para as outras pessoas. Ao mesmo tempo adora criticar, analisar, detalhar as coisas.

Libra – É charmoso, de personalidade agradável, costuma atrair boas conversas. Transmite tranquilidade e valoriza demais a paz. Luta por ela. Costuma-se dizer que ele consegue tudo o que quer, não importa os meios.

Escorpião – Costuma ter personalidade envolvente, sempre rodeada de uma aura de mistério e sensualidade. As pessoas não entendem bem o porquê, mas adoram estar perto dele. Possui muito magnetismo.

Sagitário – No amor, na vida, no trabalho está constantemente em busca de novos conhecimentos, quer investigar, descobrir tudo. Otimismo e facilidade de adaptação às mais variadas situações são suas características.

Capricórnio – Cultiva a sabedoria e por isso suas ideias são realistas e simples. Em muitos casos chega a ser conservador. Pode se tornar pessimista, mas por outro lado é um batalhador incrível quando quer alguma coisa.

Aquário – Tem grande senso humanitário. Mas, também é individualista em suas ideias, chegando à obstinação quando quer atingir seus ideais. Gosta de ser reconhecido como excêntrico, original.