Horóscopo do dia 03.10.2026: confira previsão completa

Libra é o signo dos relacionamentos pessoais, e isso pode significar rivalidade e disputa. Por isso, os librianos são especialmente atraídos por esportes onde enfrentam um adversário ou por aqueles em que jogam lado a lado como um parceiro. Tênis é a modalidade em que um libriano costuma brilhar, pois incorpora todas as qualidades deste signo, com dois jogadores avaliando um ao outro a cada lance.

Quem nasceu hoje

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

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Alerta

Os cancerianos passam o sábado no alerta, e os astros pedem cautela durante este período negativo. Se puder fiquem em casa recarregando as energias. Adie compras, viagens ou mudanças. Humor instável no amor.

Áries – Há boas perspectivas de crescimento no trabalho. Pode sair para encontrar a família. Aceite convites para estar ao lado dos amigos. Quebre a rotina com seu par afetivo e faça um programa a dois. C. 819 M. 7086

Touro – Positivo para acertar pendências no trabalho. Ótimas energias fortalecem os laços com a família. Pode aceitar convites para reuniões de amigos. A fase reserva momentos de paixão com seu amor. C. 364 M. 5120

Gêmeos – O trabalho da sinal de melhoras. Procure equilibrar suas finanças. Volte suas atenções para assuntos ligados a sua família. Aproveite o bom momento e faça um programa a dois com seu par afetivo. C. 028 M. 1835

Câncer – Você passa o dia no alerta, e deve manter a rotina durante esta fase negativa. Evite entrar em confronto com a família e amigos. Esclareça mal entendido com seu par afetivo. C. 502 M. 2013

Leão – A fase é favorável para incrementar seu trabalho. O momento promete ser especial com seu par afetivo. Pode aceitar convites para estar ao lado dos amigos. Viagens e passeios estão na ordem do dia. C. 681 M. 0573

Virgem – Fase em que você consegue equilíbrio no trabalho. Finanças em ordem. Pode convidar a família para ficar ao seu lado no final de semana. No amor, sua sensualidade está a mil. C. 142 M. 6797

Libra – O Sol no seu signo traz um dos melhores períodos do ano no trabalho e vida familiar. A intimidade com seu par afetivo vai esquentar. Chances em jogos. Sua energia está em alta, aproveite. C. 935 M. 4304

Escorpião – O período antes do aniversário pede para que mantenha seu trabalho dentro do programado. Procure ouvir mais do que falar com a família. Fique ao lado do seu par afetivo. Saúde neutra. C. 290 M. 9961

Sagitário – Estão abertas as portas para o sucesso. Você tem pela frente um bom período para conseguir seus objetivos no trabalho. Expresse o que sente ao seu par afetivo. Pode tentar em jogos. C. 467 M. 3650

Capricórnio – Tire proveito dos bons aspectos desta fase no trabalho. Favorável para acertos financeiros. No amor seus desejos estão em evidência mexendo com a cabeça da pessoa amada. C. 795 M. 8746

Aquário – Os astros renovam sua vitalidade, e você deve aproveitar para ficar ao lado da família. Procure acertar as finanças. No amor, um sorriso e uma palavra de carinho podem fazer maravilhas. C. 351 M. 1482

Peixes – Não há do que se queixar, você está bem posicionado, e deve aproveitar para alcançar todos os propósitos no trabalho. Programe o final de semana ao lado da pessoa amada e família. C. 674 M. 9245

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