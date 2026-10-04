Horóscopo do dia 04.10.2026: confira previsão completa

Uma boa companhia é algo muito importante para o libriano, que, com seu charme e tranquilidade, faz amigos facilmente. É quando ele possui uma rara combinação de cordialidade e despojamento, que propícia amizades duradouras e harmoniosas. Como signo cardeal, os librianos particularmente as mulheres, possuem um lado agressivo e uma enorme energia para os negócios.

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para administração, pois é um profissional dedicado. Os trabalhos ligados à comunidade exerceram grande fascínio neste nativo. É o defensor da lei e da ordem. Destemido, alegre e lógico.

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Alerta

Os nativos de Câncer ficam no alerta até às 19h55, e a rotina é indicada enquanto durar este período negativo. Após esse horário e no restante do domingo os cuidados serão dos leoninos no setor pessoal e afetivo.

Áries – Hábil, competitivo, organizado, eficiente e muito criativo. Tem chances de ser bem sucedido na vida profissional. As atividades adequadas são as que exigem criatividade, independência e uma visão das coisas. C. 487 M. 8740

Touro – É independente e responsável, o que faz com que desempenhe com sucesso os cargos de liderança, bastante original e incrivelmente obstinado. Jamais deixa uma tarefa inacabada, por mais difícil que ela seja. C. 101 M. 3371

Gêmeos – Os nativos deste signo são incansáveis trabalhadores. No seu aspecto negativo, tendem a voar alto demais. Inquisitivos e detalhistas, exploram a fundo as questões profissionais que lhes despertam interesse. C. 865 M. 0856

Câncer – Graças à sua excepcional habilidade manual e agilidade intelectual, este nativo pode ter êxito numa porção de profissões, em especial nas que requeiram contato com o público. C. 972 M. 1194

Leão – Este nativo pode abraçar qualquer carreira que exija capacidade de liderança e chefia. As atividades independentes são s mais indicadas, pois tem necessidade de ser o único no comando. C. 523 M. 9438

Virgem – Decidido, poderá achar que trabalhar só é mais vantajoso. É capaz de estudar e escrever longos tratados, melhor do que ninguém. As atividades mais indicadas são o estudo da filosofia, literatura e as pesquisas. C. 054 M. 7512

Libra – As atividades de bastidor são as mais adequadas. Planejam seu trabalho cuidadosamente, superestimando muitas vezes detalhes sem importância. Os trabalhos indicados são a ciência e as atividades religiosas. C. 880 M. 6061

Escorpião – Para este nativo, nada pode ser mais detestável do que a rotina. Nada pode lhe causar tanto horror como as ordens dadas por outros. Liberal consigo mesmo, e radical com os outros. É um chefe exigente. C. 169 M. 0103

Sagitário – É capaz de exercer qualquer profissão, desde que estejam cercados por um ambiente de trabalho tranquilo e harmonioso. São hábeis no comércio e reconhecem de longe uma boa oportunidade. C. 636 M. 4285

Capricórnio – Perfeccionistas, gostam que tudo seja bem feito, razão pela qual fazem tudo com o máximo cuidado, evitando as menores imperfeições. As atividades que se adaptam são as relacionadas com as artes. C. 710 M. 5928

Aquário – Em virtude da sua facilidade em manipular as pessoas e em tirar proveito de todas as situações, se dá bem nas atividades relacionadas com o público em geral, a diplomacia e a política são indicadas. C. 248 M. 2471

Peixes – É um profissional paciente, persistente e pouco ambicioso. Suas ambições limitam-se a seu conforto e à sua estabilidade material. Sua bondade leva-o a profissões relacionadas ao bem estar de todos. C. 992 M. 3659

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