Horóscopo do dia 07.10.2026: confira previsão

Os nativos de Libra particularmente as mulheres, possuem um lado agressivo e uma enorme energia para os negócios. Têm mente bastante aguçada e, enquanto alguns cedem aos desejos dos outros, a maioria apresenta opiniões firmes no que acreditam.

Quem nasceu hoje

É lógico e procura agir dentro dessa linha na vida profissional e pessoal. Terá atração pela política e trabalhos junto ao grande público. Sabe usar o poder como poucos. Será persuasivo, cuidadoso e com grande prestígio em seu meio social.

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Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta. Esta é uma fase para resolver os problemas com calma. Evite assumir novas responsabilidades no trabalho. Fique dentro do orçamento, adie novos gastos. No amor, procure ser menos crítico.

Áries – Fase de muito trabalho e com chances de ir em frente com negócios da família. Possibilidade de resolver os assuntos financeiros e ter tranquilidade com as contas. Melhora seu relacionamento afetivo. C. 082 M. 5021

Touro – Você deve aproveitar para acertar os problemas familiares, pode negociar com a área imobiliária, compra, venda, reforma e mudar de residência. As finanças estão em total sucesso. Sorte na vida afetiva. C. 125 M. 9684

Gêmeos – Período que esta mais animado com o rumo do trabalho. Pode acertar parceria e abrir novas frentes profissionais. Bons resultados financeiros. Conte com sócios ou colaboradores. Amor com entusiasmo. C.465 M. 3243

Câncer – Dia para resolver os problemas da família. Sua determinação será responsável pela harmonia e o equilíbrio financeiro. Notícia importante do seu trabalho. Amor precisando de apoio. C. 654 M. 0876

Leão – Dia positivo já que Lua, Júpiter e Marte, estão no seu signo. Novas energias e oportunidades para acertar o trabalho e vida familiar. As ideias serão aceitas e o sucesso esta em suas mãos. Amor irresistível. C. 827 M. 1759

Virgem – O seu dia será no alerta a Lua desfavorece novas ações ou mudanças no trabalho. Seja mais rigoroso com as finanças. Fique na rotina, adie viagens. Não discuta com a família. Relaxe e cuide da saúde. C. 916 M. 4501

Libra – Você está tranquilo e disposto no trabalho. Saia para novos negócios. Lucros para quem tem parceria ou sociedade. Você passa compreensão ao seu amor. Suas ideias serão apoiadas pela família. C. 233 M. 7657

Escorpião – Vênus esta no seu signo, mas também retrogradando, isto é, sem energias para colaborar com a vida afetiva e até a financeira. Controle o máximo que puder seus gastos. Dê mais atenção ao seu amor. C. 378 M. 2963

Sagitário – Período que deve colocar intensidade na vida profissional. Os astros prometem sucesso financeiro. Aproveite a fase para colaborar nos negócios de Gêmeos e Áries. O amor está neutro. C. 584 M. 6342

Capricórnio – Dia que deve que dar mais atenção à sua saúde, controle a alimentação e, o estresse. A família precisa de ajuda financeira. Trabalho tranquilo e chances de melhorar os ganhos. Colabore com Touro. C. 746 M. 8210

Aquário – Você terá chance de resolver os problemas familiares e acertar as finanças. Notícia importante sobre o trabalho e abertura para parcerias. Excelente para compras, visitas e acertos do lar. Pode viajar. C. 697 M. 1134

Peixes – Fase que deve explorar mais seu potencial, resolver as questões financeiras e abrir mais seu espaço profissional. A família está tensa, e você deve dar a última palavra e compreensão. Simpatia no amor. C. 201 M. 2490

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