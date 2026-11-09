Horóscopo do dia 09.11.2026: confira previsão completa

O escorpiano não teme enfrentar o desconhecido, o que faz do nativo deste signo um terapeuta ideal, além de muitos médicos e cirurgiões, que usam seu expressivo talento de forma bastante construtiva. De um magnetismo pessoal incrível, podem ser amante e amigos devotos e leais.

Quem nasceu hoje

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Têm tendências para trabalhar com o público, demonstra facilidade no trato com as pessoas. Com uma mente privilegiada, alcançará o sucesso na carreira que escolher. Gosta dos desafios e nunca desiste diante de um. É arrojado, visionário e companheiro.

Alerta

Os escorpianos começam a semana no alerta, e os astros indicam a rotina como melhor caminho. Cuide com gastos fora do orçamento. Procure ter paciência com as pessoas do setor de trabalho. Fuja de discussões com seu par afetivo. Saúde neutra.

Aries – Os obstáculos financeiros serão facilmente resolvidos. Solução de questão afetiva, Vênus traz paixão e uma boa convivência. Conte com Libra, Capricórnio e Gêmeos. Equilíbrio na saúde.

Touro – Você está passando por uma fase que traz mudanças na área de trabalho. Vencerá fácil as questões financeiras e receberá apoio para equilibrar as contas. Amor com surpresas. Colabore com a família.

Gêmeos – O sucesso profissional e financeiro está no seu caminho. Nesta fase você deve manter o equilíbrio e viver em paz com a família. Apoio de superior ou amigo. Amor sensacional, Vênus protege seu coração.

Câncer – Período que seu envolvimento familiar trará a tranquilidade desejada. As condições de sucesso nos negócios serão as melhores possíveis. Lucros extras. Boa convivência com seu par afetivo.

Leão – A sorte está nas suas mãos, Marte e Júpiter imprimem a solução dos problemas financeiros e profissionais. Novidades com sua família. Você está mais simpático. Emoções no amor.

Virgem – Você terá apoio da família para compras, viagens e início de novos negócios. Conquista importante na área financeira. Boas notícias sobre a vida afetiva, paixão e abertura para melhorar sua convivência.

Libra – A Lua está no seu signo e você sente as forças renascerem no trabalho e no lar. Poderá reconquistar o prestígio profissional. Emoções com o andamento dos projetos da família. Vênus traz mais amor.

Escorpião – Você está passando pelo alerta, a Lua desfavorece novas ações ou mudanças na área profissional. Poderá ter algumas dificuldades financeiras, evite novos gastos. Desafios no seu lar. Cuidado com invejosos.

Sagitário – Nesta fase do ano você passa por um período difícil no lar e no trabalho. Faça sua parte sem esperar apoio da família ou amigos. Amor neutro. Cuidado com a ansiedade, cuide da alimentação.

Capricórnio – Período de maior envolvimento com os negócios da família, conseguirá resolver a maior parte dos problemas. Fase de equilíbrio financeiro. Vantagens em negócios com Câncer e Libra. Amor dedicado.

Aquário – Nesta fase você deverá contar com o sucesso nos negócios e aberturas para trabalho em parceria. Otimismo em relação a questões financeiras. Logo terá mudanças no seu lar. Amor sensacional.