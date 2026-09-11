Horóscopo do dia 11.09.2026: confira previsão completa

O virginiano não tolera desperdício de esforços. Para ele o amor sensual não é complicado nem tão espetacular. No fundo, ele deseja encontrar uma mulher ideal, para ser a única. A virginiana hesita muito antes de se relacionar com alguém. Primeiro a pessoa tem que passar pelo teste da segurança e confiabilidade. Geralmente, demora para iniciar sua vida sexual.

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para trabalhar com o público em geral. A mente rápida dará a você as qualidades de uma pessoa inteligente e com grande poder de análise. É muito atraente, o que fará se destacar no mundo social. Corajoso, intenso e vigoroso.

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Alerta

Os virginianos ficam no alerta até às 20h53, e os astros indicam que a rotina deve prevalecer durante este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos librianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Dia para resolver os assuntos domésticos, incluindo reforma ou até mudança de casa. A união familiar está com fortes emoções. Melhoram as finanças. Não abuse na alimentação. C. 893 M. 0104

Touro – Fase que sua ligação com a família traz satisfação e resolução da maior parte dos problemas. Direcione suas forças para o trabalho e negócios. Vênus, passa a trazer mais energia para o amor. Tente na loteria. C. 931 M. 6852

Gêmeos – Pode contar com suporte da família para resolver a maior parte dos problemas financeiros. Apoio total da pessoa amada. Conte com o sucesso que está por acontecer nos negócios. Amor e atração. C. 315 M. 2779

Câncer – O clima de tranquilidade prevalece no trabalho e, você conquistará a estabilidade financeira. Agitação nos negócios e novos caminhos se abrindo. A família transmite muita paz. Amor com muita paixão. C. 454 M. 3587

Leão – O astral está equilibrado no lar, mas Marte fica na sua desfavorável 12ª casa, até o dia 29 trazendo dificuldades na saúde e finanças. Não crie problemas com ninguém. O setor afetivo, passa amor e satisfação. C. 242 M. 1223

Virgem – Mercúrio, ao lado do Sol, influenciam sua segunda casa astral, que rege setor de trabalho e do dinheiro. Tudo começa a melhorar. Apenas evite disputas com a família. Você fica no alerta até às 20h53. C. 567 M. 4721

Libra – Você já sentiu que deve enfrentar alguns obstáculos, é o seu inferno astral. Mas, Vênus, que está no seu signo e hoje Mercúrio, o planeta da comunicação amenizam as dificuldades. C. 150 M. 7895

Escorpião – Dia que precisa ser mais ativo e não dar chances para os invejosos. Vênus passa a influenciar seu signo trazendo oportunidades financeiras, bons negócios, acertos afetivos e sucesso no trabalho. C. 046 M. 5948

Sagitário – O Sol traz força para o seu signo, momento com muito apoio nos negócios, trabalho e mudanças positivas para novos empreendimentos. Lar com tranquilidade. O amor precisa de carinhos, vem ciúmes. C. 623 M. 8340

Capricórnio – Nesta fase deve evitar o nervosismo, e pensamentos negativos em relação à vida familiar. Conte com seus esforços e espere solução positiva dos negócios e trabalho. Não discuta com Virgem e Libra. C. 778 M. 9062

Aquário – O astral esta meio confuso em relação à família, que hoje precisa mais de você. Chances de resolver os problemas, incluindo financeiro. Dê mais apoio à pessoa amada. Livre-se de pessoas nervosas. C. 161 M. 4635

Peixes – A posição astral no seu trabalho indica que terá sucesso e que deve levar adiante os negócios, compras, viagens e decisões financeiras. Terá maior participação de sócios ou superiores. Amor elevado. C. 889 M. 3413

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