Horóscopo do dia 12.11.2026: confira previsão completa

Como o escorpiano gosta de independência, tem medo de se entregar a alguém e ficar sob seu poder. Desconfia do amor e custa a se entregar. Mas, quando se apaixona, tem muita necessidade de amor físico; ele é um amante ardente e sensual.

Quando às amizades, é traído por pessoas talentosas e realizadoras. Precisa de aprovação e sente necessidade de inspirar respeito e dignidade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Quem nasceu hoje

Os obstáculos da vida não serão capazes de tirar seu brilho. Terá facilidade para trabalhar com o público. Procura enxergar o lado positivo das coisas. Está sempre dando apoio à família e amigos. É inteligente, disposto e forte.

Alerta

Os sagitarianos passam o dia no alerta. Terá que vencer algumas pendências no trabalho. Deixe os assuntos importantes para resolver quando estiver melhor posicionado. Evite gastos que possam comprometer suas finanças Vá com calma no amor.

Áries – Encare os desafios no setor de trabalho como incentivo para superar seus limites. Marte seu regente traz euforia para os negócios e apoio da família. Procure se entender melhor com a pessoa amada. C. 815 M. 1189

Touro – Nesta fase os resultados nos negócios prometem ser positivos, podendo inclusive iniciar parcerias. Tranquilidade no seu lar. Confie na sua vida afetiva quem vem com mais paixão. Saúde com aumente de energia. C. 209 M.7033

Gêmeos – Período que deve ser mais rápido nas decisões profissionais e aceitar colaboração de Escorpião e Áries. Amor em alto astral. Cuide mais da saúde, pratique esporte e se alimente bem. Vida social animada. C. 962 M. 2507

Câncer – Bom o clima para contatos de ordem profissional. Euforia nos assuntos financeiros. Vem apoio de amigos, sócios ou superiores. Pode realizar mudanças no seu lar. Amor com ciúmes, tenha cuidado. C. 334 M. 4355

Leão – Colaboração no setor de trabalho e negócios. Conseguirá resolver os assuntos financeiro e poderá contar com sócios e superiores. Pode acreditar no sucesso. Maré alta no amor. Dê apoio a pessoas da família. C. 693 M. 0276

Virgem – Período positivo para tomar decisões na sua vida afetiva, pode assumir compromisso ou acertar antigos problemas. Evite críticas a sua família. Procure ser prudente com as pessoas do seu trabalho. C. 585 M. 9424

Libra – Fase positiva para organizar a vida afetiva e até mudanças de residência. Notícias sobre o seu trabalho. Poderá contar com pessoas que negocia e pode esperar pelo equilíbrio financeiro. Amor com carinhos. C. 179 M. 8890

Escorpião – A influência do Sol no seu signo traz tranquilidade para realizar seus projetos profissionais e melhorar o relacionamento familiar. O setor afetivo ainda vem com discussões, domine o ciúmes. Cuide do dinheiro. C. 784 M. 0475

Sagitário – Você sente que os problemas ainda estão difíceis de serem solucionados, principalmente no seu lar. Opiniões divergentes podem tumultuar a vida afetiva e financeira. Fique na rotina. C. 450 M. 5961

Capricórnio – Nesta fase terá oportunidade de resolver os problemas da família, sua participação será importante para viver em harmonia. A pessoa amada transmite segurança e paixão. Conte com Câncer e Leão. C. 64 M. 9513

Aquário – Você está passando por um bom período em termos familiares, você está pronto para resolver um pequeno problema. Dia propício para compras pessoais. Amor em ritmo de paixão. Melhora da saúde. C. 527 M. 3644

Peixes – O Sol em Escorpião traz oportunidades de abrir seus caminhos profissionais. Pode realizar mudanças e contar sua família. Positivo para viagens, compras e decisões financeiras. Saúde perfeita. C. 016 M. 6729

Leia também: Horóscopo do dia 11.11.2026: confira previsão completa