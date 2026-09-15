Horóscopo do dia 15.09.2026: confira previsão completa

Os virginianos refletem a dualidade de seu signo natal, são, ao mesmo tempo, idealistas e práticos, artistas e comerciantes, desprendidos e ambiciosos. Suas preferências sempre se inclinam para as coisas que possam trazer lucro e prazer, isto é, que possam conjugar o útil ao agradável.

Quem nasceu hoje

Terá coragem necessária para enfrentar toda e qualquer dificuldade. Os seus esforços em prol dos amigos e parentes jamais serão em vão. Durante a existência realizará muitas viagens. É vigoroso, inteligente e determinado.

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Alerta

Os escorpianos passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina no trabalho durante este período. Não comente sobre seus projetos, você corre o risco de ser invejado. No amor, tenha mais cuidado com sua relação. Saúde em baixa.

Áries – Dia de algumas divergências em família trarão dificuldades no relacionamento, até com seu amor. Tenha calma e não crie mais problemas. O trabalho e negócios continuam bem colocado. C. 371 M. 9137

Touro – Fase de boas surpresas no trabalho, vem novidades nas finanças. Muitos acertos no lar e apoio de parentes em assuntos da família. Boa intuição para os negócios. Amor com total paixão. C. 732 M. 8805

Gêmeos – Você está bem em termos profissionais e receberá apoio de sócios ou superiores. Cuidado com o sistema nervoso, saúde sensível. Colabore com alguns parentes. Amor com solução de problemas. C. 289 M. 6170

Câncer – Período que pode levar adiante o trabalho. Apoio de quem está ao seu lado profissionalmente. Segurança total no setor financeiro, pode negociar e sair para compras do lar. Saúde perfeita. Amor com carinhos. C. 097 M. 1483

Leão – Conseguirá resolver os problemas da família e organizar as finanças. Pode até sair para compras de uso pessoal. Novas oportunidades no trabalho e, convites para parceria comercial. O amor está consolidado. C. 448 M. 5028

Virgem – Dia que Mercúrio, abre as portas para se acertar com pessoas do trabalho ou negócios. Os problemas estão terminando, renovação das suas energias. Conte com Touro e Peixes. Amor com muita paixão. C. 115 M. 0643

Libra – O período indica ir devagar nas exigências profissionais e familiares. Mercúrio está no seu signo e apesar do Sol, não o favorecer, conseguirá resolver os problemas financeiros e do trabalho. Amor com intensidade. C. 526 M. 2510

Escorpião – Você continua no alerta, a Lua só estará no seu signo amanhã a partir das 13h42. A fase pede cuidados no trabalho. Evite viagens, compras e visitas. Não discuta com a família. Cuide da saúde. C. 985 M. 3241

Sagitário – O dia será perfeito para inovar no trabalho, organizar os negócios e contar com apoio de sócios ou superiores. Sinal verde para as finanças. A família colabora. Acertos com seu amor. C. 854 M. 7366

Capricórnio – Pode esperar por boas respostas no trabalho. A família volta a ter equilíbrio financeiro. Evite o nervosismo e agitação mental. Releve os problemas e usufrua de um bom dia. Amor com participação. C. 603 M. 4694

Aquário – Nesta fase pode sair para compras, visitas e até viajar. O trabalho esta em fase de sucesso. Conte com a energia da sua família e resolva os problemas, conseguirá acertar tudo. Amor carinhoso. C. 272 M. 1399

Peixes – Dia perfeito para resolver os problemas do trabalho. Você recebe colaboração para melhorar o nível financeiro e ter apoio da família. O amor vem com muita paixão, atração por Virgem ou Gêmeos. C. 560 M. 3952

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