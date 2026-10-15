Horóscopo do dia 15.10.2026: confira previsão completa

O contato com a natureza para o libriano é uma de suas motivações básicas, procure não perder esse contato, esteja sempre disposto a caminhadas e excursões pelos campos e pelas montanhas. Férias no campo podem ser uma espécie de recurso para recarregar suas baterias.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com muitos ideais. Dinâmico, está sempre atrás de novos desafios, seja na vida pessoal como profissional. Exercícios físicos terão papel essencial para uma vida mais equilibrada. É engenhoso, intenso e rigoroso.

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Alerta

Os sagitarianos passam o dia no alerta. Evite negociar, acertar viagens ou pedir empréstimo financeiro. O nervosismo pode trazer discussões com à família. Controle as cobranças para não magoar a pessoa amada. Saúde em baixa.

Áries – Você está decidido, o que ajudará a trazer bons resultados profissionais. Sua responsabilidade aumenta a possibilidade de acertos financeiros e compras domésticas. Decisões importantes no amor. C. 420 M. 1485

Touro – Fase que poderá aceitar convite para parceria ou mudanças na área profissional. Os astros vão dar um empurrão na roda da fortuna. Saiba coordenar todas as situações. Amor precisando de atenção. C. 557 M. 6815

Gêmeos – Dia que estará otimista em relação à vida profissional, poderá contar com sócios, superiores e até da sua família. Aproveite e acerte os problemas e as contas. Na saúde, relaxe mais. Amor em alto astral. C. 718 M. 8340

Câncer – Período que estará mais generoso no trabalho e negócios. Tudo sairá como você previu. Use sua intuição nos assuntos da família e espere a solução de alguns problemas financeiros. Amor com boas surpresas. C. 806 M. 9657

Leão – Marte, no seu signo deixa você mais audacioso. Conseguirá fácil novos ganhos e alívio nas contas domésticas. O setor familiar ainda precisa de mais atenção e dar apoio à pessoa amada, que anda muito exigente. C. 683 M. 7792

Virgem – Nesta fase precisa dar mais apoio ao seu par afetivo e a família. Todos esperam suas palavras de incentivo. O trabalho transcorre com total sucesso. Dê atenção a pessoas de Capricórnio. C. 379 M. 0526

Libra – Você tem Vênus em movimento retrogrado, isto é, retrocedendo, portanto não espere compreensão da pessoa amada e nem da família. Deverá dar atenção a todos sem se queixar. Não há problemas graves. C. 246 M. 4060

Escorpião – A Lua está no seu signo, mas o Sol ainda indica a necessidade de ficar na rotina. Evite viagens, compras e mudanças em sua vida familiar. O trabalho está exigente e cansativo. Amor com ciúmes. C. 935 M. 3758

Sagitário – Você esta passando pelo alerta e deve ficar na rotina no lar e no trabalho. O convívio com pessoas dos seus negócios pode trazer preocupações. Evite viagens, compras e discussões com a família. C. 180 M. 2632

Capricórnio – O seu dia será tranquilo, com boas notícias da família. No campo afetivo seu carisma em destaque vai atrair mais seu amor. Positivo para compras pessoais, visitas e acertos domésticos. Saúde perfeita. C. 063 M. 5106

Aquário – O período indica tranquilidade no trabalho, conseguirá organizar os negócios e vê que as finanças devem se estabilizar. Conte com amigos e parentes. No campo afetivo há sinais de forte atração por Leão. C. 812 M. 6247

Peixes – Nesta fase o ideal, é ficar mais na rotina, pode aceitar apoio de sócios no trabalho. Você se sente mais responsável pela família e colegas. Tudo bem para compras para o lar, mas não abuse nos gastos. Amor suave. C. 794 M.0973

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