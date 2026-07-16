Horóscopo do dia 16.07.2026: confira a previsão completa

Um canceriano típico é sensível, gentil e simpático, com desejo de educar e cuidar das pessoas, o que se expressa especialmente em casa e com a família. Esse é considerado o lado “suave” da sua personalidade, enquanto o lado “duro” é empreendedor, astuto e seguro.

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Quando estão afinados com sua própria natureza, os nativos deste signo são intuitivo, criativos e engenhosos, e sabem qual é o melhor momento para procurar as ouras pessoas ou para se refugiar em si mesmos em busca de apoio.

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Quem nasceu hoje

Nada será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo. Apresenta uma forte personalidade, o que chamará atenção. É impetuoso quando está no comando. Deve praticar algum tipo de esporte. É arrojado, lutador e inteligente.

Alerta

Os leoninos ficam no alerta até às 21h08, e a indicação é de cuidados com o trabalho. Fuja de discussões com seu par afetivo. Analise com calma os gastos para não entrar no vermelho. Após esse horário os cuidados serão dos virginianos.

Áries – Dia que está voltado a solucionar problemas da família. Pode incluir compra, venda, reforma, mudanças de residência e decoração. Colaboração de sócios ou superiores. Amor agitado. Sucesso profissional. C. 743 M. 6937

Touro – O seu astral indica chances de viagens e novidades nos negócios. A relação com a família ganha novo impulso. A pessoa amada precisa de mais atenção. Procure modernizar o visual. Conte com sócios. C. 370 M. 7881

Gêmeos – A fase indica vitórias nos negócios, equilíbrio em sua profissão e aumento nos ganhos. Ótima sintonia com pessoas da família. Conquista na vida afetiva. Seu dia será de paz e sucesso. C. 624 M. 4746

Câncer – A Lua no seu signo faz você estar mais ligado ao seu lar. Bom dia para compras domésticas e realizar mudança no trabalho. Não reclame da sorte, todos estão ao seu lado. Amor em sintonia. C. 051 M. 3418

Leão – Dia difícil em relação à saúde, procure relaxar e vencerá os problemas. Esteja de bem consigo mesmo e não saia da rotina. Evite viagens, novos gastos, exigências com a família e com seu amor. C. 907 M. 8092

Virgem – Período positivo para acordos, alianças e contratos, inclusive imobiliários. Vênus equilibra as finanças, trabalho e negócios. Sucesso na vida sentimental, amor em alto astral. Lar com apoio. C. 415 M. 9150

Libra – Dia que se sente fragilizado em relação à vida afetiva e familiar. Evite compras, viagens, encontro de parentes e amigos. Vênus desequilibra seu relacionamento, não tome decisões, fique na rotina. C. 594 M. 5360

Escorpião – Fase que esta bem posicionado em relação ao setor de negócios. Não vacile na hora de assumir novos compromissos profissionais. Ideias lucrativas e trabalhos rentáveis. Pode viajar. Lar feliz. C. 140 M. 0525

Sagitário – Dia que vai se destacar, Marte no seu signo oposto abre espaço para expandir seus projetos. Estabilidade profissional e financeira. Boas mudanças nos negócios. No amor, o clima será de grande prazer. C. 035 M. 2688

Capricórnio – A fase indica a necessidade de dar apoio à pessoas da família. O clima é de grande afeição com quem trabalho ou negocia. Melhora sua comunicação com parentes. Amor com paixão. C. 262 M. 1138

Aquário – Você terá sem sombra de dúvidas colaboração de sócios, parceiros e da família na área profissional. Poderá contar com melhores condições de ganho. Declaração de amor. C. 481 M. 5972

Peixes – Período positivo para organizar o trabalho, negócios e contar com a participação de sócios e superiores. A fase é propícia para resolver assuntos da família. Oportunidade de viver um grande amor. Tente na loteria. C. 974 M. 7201