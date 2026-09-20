Horóscopo do dia 20.09.2026: confira previsão completa

Dependentes e trabalhadores, muitos virginianos tem a tendência de se tornar até obcecados pelo trabalho. Gostam de ordem e de cada coisa em seu lugar. De fato, eles se sentirão felizes em fazer parte de uma organização eficiente, onde poderão contribuir no sentido de alcançar o máximo de produtividade. O virginiano apresenta uma atitude bem definida em relação à talento e técnica são combinados com uma visão prudente e pragmática das tendências de mercado.

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Quem nasceu hoje

É o líder do seu grupo social. Está sempre à frente dos projetos, tanto na vida pessoal como profissional. Ativo, não teme enfrentar as adversidades que possam aparecer. A autoconfiança é uma de suas maiores virtudes. Sereno, intenso e decidido.

Alerta

Os capricornianos passam o domingo no alerta, e os astros aconselham rotina durante este período. Se puder aproveite para descansar e repor as energias. Cuidado para não entrar em discussões com seu par afetivo e família. Saúde em baixa.

Áries – Atividade, esse é o lema deste signo. É líder por natureza cheio de coragem e não tem medo de nada. Audacioso, enfrenta tudo de cabeça erguida, sua personalidade é ardente e se apaixona pelo que faz. C. 374 M. 5503

Touro – Paciente, persegue a segurança que necessita para estar de bem com a vida. Possui ideias firmes e propósitos que não esquece. Pode ser explosivo às vezes. Transmite uma aparência confiável e inteligente. C. 815 M. 1161

Gêmeos – Se destaca nas mais diversas atividades. Possui inteligência notável e uma capacidade de adaptação para qualquer situação. Não se cansa nunca, está sempre pronto a expressas suas ideias, criar soluções. C. 492 M. 9235

Câncer – Sensível, cheio de emoções e amoroso. Tão protetor que chega a ser ciumento. Tem medo de ficar sem as coisas ou pessoas que ama. Mas, tem muita astúcia para realizar qualquer empreendimento. C. 789 M. 8992

Leão – É o signo do brilho, da generosidade, da paixão. Está sempre de bem com a vida. Busca a liderança das situações, quer todo mundo sob suas asinhas. Quer aparecer sempre, não importa o tamanho da extravagância. C. 153 M. 0344

Virgem – Seu traço mais marcante seja a inteligência aprimorada e ágil. Gosta de adquirir experiência e, principalmente, de passá-la para as outras pessoas. Ao mesmo tempo adora criticar, analisar, detalhar as coisas. C. 601 M. 4629

Libra – É charmoso, de personalidade agradável, costuma atrair boas conversas. Transmite tranquilidade e valoriza demais a paz. Luta por ela. Costuma-se dizer que ele consegue tudo o que quer, não importa os meios. C. 270 M. 3702

Escorpião – Costuma ter personalidade envolvente, sempre rodeada de uma aura de mistério e sensualidade. As pessoas não entendem bem o porquê, mas adoram estar perto dele. Possui muito magnetismo. C. 085 M. 2036

Sagitário – No amor, na vida, no trabalho está constantemente em busca de novos conhecimentos, quer investigar, descobrir tudo. Otimismo e facilidade de adaptação às mais variadas situações são suas características. C. 560 M. 6528

Capricórnio – Cultiva a sabedoria e por isso suas ideias são realistas e simples. Em muitos casos chega a ser conservador. Pode se tornar pessimista, mas por outro lado é um batalhador incrível quando quer alguma coisa. C. 926 M. 7671

Aquário – Tem grande senso humanitário. Mas, também é individualista em suas ideias, chegando a obstinação quando quer atingir seus ideais. Gosta de ser reconhecido como excêntrico, original. C. 647 M. 3412

Peixes – É intuitivo, sensível e inspirado, principalmente quando ama. É simpático e cheio de paixão pelas pessoas. É indeciso e possui várias facetas. Ora esta alegre e saltitante, ora tristonho e apagado. C. 438 M. 5986

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