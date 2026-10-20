Horóscopo do dia 20.10.2026: confira previsão completa
Libra é um signo que valoriza a paz acima de tudo e todo custo.
A personalidade do libriano é indolente, charmosa e agradável, e para ele todos os relacionamentos assumem a maior importância. Dada a sua natureza sociável, este signo simplesmente não consegue viver sozinho; assim, é também excelente anfitrião. Libra é um signo que valoriza a paz acima de tudo e todo custo. É também honesto, o que o torna uma companhia apreciada por todos que o cercam.
Quem nasceu hoje
Não teme os desafios da vida. A sua forte personalidade o fará com que se destaque e alcance todos os objetivos. As profissões que requerem chefia são as mais indicadas, por ter um forte intelecto. Intenso, trabalhador e perspicaz.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Alerta
Os aquarianos passam o dia no alerta e o mais aconselhado é a rotina durante este período. Evite qualquer tipo de extravagância financeira. Questões profissionais exigirão atenção. Não imponha suas vontades ao seu par afetivo.
- Áries – O Sol na sua sétima casa astral fortalece as necessidades de aceitar apoio no setor de trabalho e abrir frentes de parceria. Bons resultados na finanças. Amor exigente. Saúde em ordem. C. 510 M. 7934
- Touro – Fase de bons negócios e sucesso na vida profissional. Estão favorecidos novos compromissos financeiros. Poderá contar com sócios, superiores e a família. Programe viagens. Amor sensacional. C. 492 M. 0680
- Gêmeos – Período de equilíbrio no trabalho e negócios. Você terá apoio para renovar a vida doméstica e profissional. Notícias importantes sobre a família. Positivo para viagens e compras. Amor com muita paz.C. 185 M. 6101
- Câncer – Dia que não deve criar problemas com a família, seja mais atencioso com todos. Poderá realizar mudanças no trabalho e aceitarcolaboração. Saúde em ordem. Revelação importante no amor. Cuide da saúde. C. 274 M. 9426
- Leão – A influência de Marte no seu signo, é sinal positivo para mudar, acertar e resolver as finanças. Sorte em negócios imobiliários. Novidades sobre a vida familiar. Melhora da energia. Amor inseguro. Boa saúde. C. 567 M. 8059
- Virgem – Você sente que terá chances de organizar e até mudar o seu trabalho e negócios. Pode ir em frente com novas ideias e resolver rápido os problemas financeiros da família. Alegria com pessoas de Touro e Áries. C. 304 M. 0139
- Libra – O setor profissional e dos negócios, devem trazer boas surpresas, logo conseguirá ver o aumento financeiro que vem almejando. Terá apoio, incluindo da sua família. Surpresas na área afetiva. Boa saúde. C. 923 M. 5295
- Escorpião – A fase ainda desfavorável, o Sol só passa a transitar no seu signo dia 23, então o ideal é paciência e rotina. Evite qualquer tipo de mudança no seu lar e trabalho. Amor com ciúmes. Cuide da saúde. C. 682 M. 9757
- Sagitário – Nesta fase precisará se organizar, daqui uns dias você vai entrar na fase negativa do Sol na sua desfavorável 12ª casa astral. Crie segurança no lar, trabalho e finanças, o ideal é se preparar. Cuide da saúde. C. 138 M. 8471
- Capricórnio – Novidades da família, receberá notícias positivas. O trabalho e finanças caminham para a estabilidade. Pode viajar, assumir compromisso de trabalho e contar com mais dinheiro. Amor vibrante. C. 046 M. 4162
- Aquário – Você ainda passa o dia no alerta e não deve sair da rotina. A Lua desfavorece novas ações no trabalho e mudanças financeiras. Evite compras, viagens e discussões no lar. Problemas com seu amor. C. 869 M. 3390
- Peixes – O seu dia será bem tranquilo, o trabalho, negócios e até a vida familiar trarão apoio e paz. Hoje o ideal é se programar, seu alerta tem início amanhã às 09h36. Período que deverá ficar na rotina. C. 751 M. 2548
As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM