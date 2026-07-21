Horóscopo do dia 21.07.2026: confira a previsão completa

Os cancerianos costumam se adaptar a qualquer ambiente de trabalho, seja por serem suficientemente adaptáveis para não deixar se sufocar pela atmosfera predominante, seja, porque sua carapaça protetora vem em seu socorro em ambientes desagradáveis, fazendo com que consigam repelir qualquer coisa que os constranja.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Sendo uma pessoa tremendamente imaginativa e carente de se sentir segura, seria de bom alvitre interessar-se por carreiras que, através de uma atividade rotineira, lhe permitisse tempo para sonhar.

Leia também: Horóscopo do dia 20.07.2026: confira a previsão completa

Quem nasceu hoje

É uma pessoa determinada que não deixará nada incompleto no setor profissional. A capacidade de comunicação é uma das maiores virtudes deste nativo. Será muito ligado à família. Meticuloso, alegre e eficaz.

Alerta

Os librianos ficam no alerta até às 10h36, e a indicação é para manter a rotina enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos nativos de Escorpião no trabalho e vida pessoal nos próximos dois dias e meio.

Áries – Dia propício para acertar os problemas domésticos, pode sair para compras e organizar mudanças no lar. Deixe fluir seus sonhos, mas sem atitudes egoístas. O amor vem com equilíbrio. Controle a ansiedade. C. 865 M. 2109

Touro – A fase atual é tranquila em relação a vida profissional, espere e conte com o melhor no trabalho e no lar. Ótimo para novos negócios e algumas mudanças financeiras. Apoio da família. Amor suave. C. 520 M. 8597

Gêmeos – Período positivo para resolver problemas profissionais e negócios que o perturbavam. Em alta compras, viagens e início de parcerias. Colaboração perfeita da família. Tente na loteria. Amor com carinhos. C. 138 M. 7255

Câncer – As indicações astrais mostram que você está bem e, vai melhorar. Amanhã o Sol passa a influenciar sua segunda casa astral, que trará trabalho e dinheiro. Positivo para compras pessoais. Amor com sedução. C. 916 M. 5026

Leão – Bem amigo leonino, comece a sorrir, amanhã o Sol passa a transitar no seu signo exatamente às 19h14. O ideal é programar seus negócios, organizar o trabalho e vida familiar. Amor em paz. C. 754 M. 9882

Virgem – Nesta fase deve se preparar e resolver rápido os problemas e assuntos de negócios e trabalho. Amanhã o Sol o desfavorecerá a partir das 19h14, é seu inferno astral, que exigirá atenção por 30 dias. C. 077 M. 1742

Libra – Dia que deve usar sua diplomacia para resolver os problemas do trabalho. Você fica no alerta até às 10h36. Enfrente sem receio assuntos do lar. O amor ainda está complicado. C. 233 M. 3166

Escorpião – Você amanhece de bom humor, mas com o passar das horas ficará ansioso e tenso. É o seu alerta que tem início às 10h36. Selecione as pessoas com quem irá negociar e não discuta com ninguém. C. 486 M. 0370

Sagitário – O seu dia será tranquilo, terá ideias claras sobre o que pretende e busca no trabalho e negócios. A fase é produtiva e vai melhorar com a entrada do Sol na sua nona casa astral. Alegrias no amor, muita paz. C. 629 M. 6911

Capricórnio – Nesta fase aprenderá muito com o próprio trabalho. Sua vontade de vencer esta em alta e o sucesso é todo seu. Não de margens a pensamentos negativos. Bom período no lar e no amor. Saúde ótima. C. 341 M. 4697

Aquário – Você está mais determinado em crescer financeiramente. Haverá habilidade suficiente para usufruir do sucesso na vida profissional. Pode viajar. A família traz segurança e você se acertará com seu amor. C. 290 M. 1532

Peixes – Dia que deve buscar apoio para o trabalho. Chances de crescimento financeiro e apoio para iniciar novos projetos domésticos. Esta mais ágil e tem habilidade para se livrar dos problemas. Amor com paixão. C. 907 M. 8445