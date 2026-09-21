Horóscopo do dia 21.09.2026: confira previsão completa

Sendo o virginiano uma pessoa extremamente ordenada (a menos que haja outros fatores em sua carta astrológica), pode haver a tendência a ser demasiado exigente com a limpeza e a ordem doméstica; refreie seu senso crítico para não chegar a extremismos. A melhor maneira de conseguir se dar bem com alguém está justamente em aprender a relevar certos deslizes e não ser exigente demais.

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Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias próprias e marcante. Está sempre engajado em trabalhos ligados a comunidade. Gosta de estar no comando, pois não teme as responsabilidades. É o amigo para todas as horas. Aplicado, generoso e estável.

Alerta

Os capricornianos começam a semana no alerta e a rotina deve ser sua aliada durante este período negativo. Procure ter paciência com pessoas do setor de trabalho. Fique de olho nos gastos para não entrar no vermelho. No amor, controle o ciúmes.

Áries – Você esta impulsionado a realizar novos projetos de trabalho, acredite e conquistará seus objetivos. Período para compras, viagens, decisões profissionais e de negócios. Vênus, desequilibra o amor. C. 975 M. 2560

Touro – Uma excelente fase para acertar os problemas dos negócios e iniciar novas frentes de trabalho. Abertura para o comércio e apoio para decisões do lar. Chances de estabilidade financeira. Amor com paixão. C. 196 M. 9659

Gêmeos – Dia que esta voltado a resolver os problemas da família. Otimismo e confiança estão presentes. Positivo para parceria ou sociedade, incluindo com parentes. Pode reencontrar parente. Apoio do seu amor. C. 204 M. 3341

Câncer – Fase que deve ir em frente com projetos domésticos e, dar apoio à família. No trabalho, tudo está bem. Convite para negócios com Aquário e Virgem. Não discuta com Capricórnio. Amor descontraído. C.873 M. 6123

Leão – Os problemas começam ser dissolvidas. Período propício para iniciar novos projetos de trabalho, solução de negócios e acertos financeiros. Fase de mudança no lar. Terá muito a fazer. Amor suave. C. 537 M. 0804

Virgem – Você terá um período cheio de boas notícias, a família deve colaborar com suas ideias e projetos domésticos. Fase de muito trabalho, evite as críticas. Seu amor traz mais atenção. Finanças em ótimo astral. C. 727 M. 1982

Libra – O período indica que o sucesso, a estabilidade financeira, profissional e familiar começa a se apresentar. Dia 23 o Sol passa a influenciar seu signo, é a primavera que esta trazendo paz, amor e saúde. C. 493 M. 7035

Escorpião – Você ao contrário de Libra, terá um período com muitos problemas a serem solucionados. É o seu inferno astral, que tem início dia 23. Hoje é dia de cuidar da saúde, sistema nervoso e marcar um exame geral. C. 085 M. 4517

Sagitário – Você tem a seu favor muita energia que traz coragem e dinamismo no trabalho. Vitórias nas finanças, conseguirá fazer bons acertos e solucionar os negócios. O amor ainda vem com ciúmes. C. 651 M. 8495

Capricórnio – O seu dia será no alerta e você deve evitar conflitos no trabalho. Seja paciente com a família, não crie problemas. Cuidado com os momentos de inconstância com seu amor. Não viaje. Cuide da saúde. C. 304 M. 9243

Aquário – Você começa a sentir que os problemas domésticos e dos negócios estão em fase de acertos. O Sol dia 23, inicia seu transito na sua positiva nona casa astral, trazendo importantes mudanças no seu trabalho. C. 718 M. 8760

Peixes – Período que precisa ser mais objetivo nos negócios. O Sol influencia sua nona casa, mas de uma maneira negativa. Seja paciente no lar. Mas, os problemas estarão no seu trabalho. Amor agitado. C. 164 M. 6175

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