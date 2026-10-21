Horóscopo do dia 21.10.2026: confira previsão completa

O contato com a natureza para o libriano é uma de suas motivações básicas, procure não perder esse contato, esteja sempre disposto a caminhadas e excursões pelos campos e pelas montanhas. Férias no campo podem ser uma espécie de recurso para recarregar suas baterias.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com muitos ideais. Dinâmico, está sempre atrás de novos desafios, seja na vida pessoal como profissional. Exercícios físicos terão papel essencial para uma vida mais equilibrada. É engenhoso, intenso e rigoroso.

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Alerta

Os nativos de Aquário saem do alerta às 09h36, o dia será positivo para acertar os problemas profissionais e pessoais. Após esse horário os cuidados serão dos piscianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e com a família.

Áries – A influência de Marte e Júpiter na sua positiva quinta casa, fica evidente que você está com força e coragem para enfrentar e levar seus negócios e trabalho para o sucesso. No amor evite ser exigente.

Touro – Você passa por uma fase de transformação e pode esperar e contar com o melhor no trabalho e vida familiar. Desenvolva a vida profissional com garra e vencerá os embates. Novos estímulos no amor.

Gêmeos – Neste período deve agarrar as chances que estão em suas mãos. Novas possibilidades de ganho. Os negócios e trabalho trarão condições de estabilidade financeira. Pode viajar e acertar a vida afetiva.

Câncer – Dia para resolver os assuntos da vida familiar. O desejo de acertar as finanças trazem a tranquilidade que deseja. Apenas controle sua ambição e dê apoio às pessoas do trabalho. Amor com participação.

Leão – Marte e Júpiter no seu signo, é sinal positivo nos negócios, acertos profissionais e familiar. Sua vida está no caminho do sucesso e da tranquilidade. Conte com Aquário e Áries. Nada de estresse no amor.

Virgem – Dia para acertar os problemas dos negócios e trabalho. Oportunidades de organizar as finanças. Procure ser menos exigente, e nada de críticas, faça sua parte. Controle os gastos. Amor feliz.

Libra – Você vive um bom período e, tem a seu favor a colaboração na área financeira da família. O Sol favorece sua vontade de abrir novas frentes de negócios. O amor, vem com muito otimismo. Tente na loteria.

Escorpião – O período é bem complicado, principalmente no trabalho. Não conte e, nem espere colaboração. Vênus, ainda o desfavorece. Evite viagens e novas compras. Seja atencioso com seu amor.

O período é bem complicado, principalmente no trabalho. Não conte e, nem espere colaboração. Vênus, ainda o desfavorece. Evite viagens e novas compras. Seja atencioso com seu amor. Sagitário – Você ainda tem tempo para se organizar, dia 23 o Sol, passa a transitar na sua desfavorável 12ª casa astral, trazendo seu inferno astral. Hoje está bem no lar, trabalho e finança. Amor em destaque.

Capricórnio – O seu dia promete ser tranquilo, conseguirá direcionar o trabalho e a vida familiar para a estabilidade. Fortes emoções com seu amor, evite ser exigente. Dê mais atenção aos novos negócios.

Aquário – Marte e Júpiter, estão no seu signo oposto, o que resulta em tranquilidade na vida familiar e afetiva. Bom dia para trabalhar em equipe. Solução de assuntos de parentes. Mudança positiva no amor.