Horóscopo do dia 22.10.2026: confira previsão completa

Os convidados serão saudados de maneira agradável, e acharão a atmosfera reanimadora e relaxante.

Horóscopo do dia 29.09.2026
Foto: Freepik

O libriano pode ser indeciso, mas quando realmente decide que quer alguma coisa, geralmente a consegue, de um modo ou de outro. O libriano dá um anfitrião excelente e prestativo; sua casa será confortável e “bonita”. Os convidados serão saudados de maneira agradável, e acharão a atmosfera reanimadora e relaxante.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa muito aplicada, e sabe que as oportunidades não devem ser perdidas. Gosta dos desafios, e não teme nenhum tipo de trabalho. Ao iniciar um projeto, só para ao alcançar os objetivos. Corajoso, intenso e visionário.

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Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta e a rotina deve comandar seus atos durante essa fase negativa. Cuidado com mudanças no trabalho. Evite discutir com seu par afetivo e família. Período desfavorável para viagens. Saúde neutra.

  1. Áries – Você conseguirá dar conta dos assuntos profissionais e iniciar parcerias comerciais, que podem ser com familiares. Surpresas no amor, irá resolver os problemas, convivência pacífica. Saúde em dia.
  • Touro –Positivo para resolver problemas profissionais. Espere o melhor. Colaboração de Aquário, Virgem e Câncer. Surpresas da pessoa amada. A fase traz novos amigos, mas cuidado com os inimigos e invejosos. C. 952 M. 8614
  • Gêmeos – Período que deve usar sua intuição nos assuntos de negócios e trabalho. Continuará recebendo apoio para novos projetos. Você está mais rápido nas decisões financeiras. Amor suave e feliz. Pode viajar.
  • Câncer – Dia para acertar alguns negócios e assuntos da família. A generosidade estará presente na vida profissional. Tranquilidade com a saúde, você sente suas forças no auge. Dê apoio ao seu amor.
  • Leão – A fase traz o sucesso que ambiciona, terá todo apoio que necessita da família. Vida social animada, vem convites para estar com parentes. A pessoa amada ainda está um tanto ciumenta. Saia para compras.
  • Virgem – Você estará motivado aceitar apoio no trabalho e convites para negócios com a família. O clima financeiro tende a se estabilizar. Pode sair para compras domésticas. Amor exigente.
  • Libra – Período que sente que conseguirá resolver a maior parte dos negócios, trabalho e realizar mudanças com a família. Emoções na vida afetiva, carinhos do seu amor. Saúde ótima. Tente na loteria.
  • Escorpião – Você começa a sentir as mudanças que estão por acontecer. Amanhã o Sol, passa a transitar no seu signo às 09h39, trazendo a tranquilidade que busca. Mas, ainda terá que acertar o trabalho e o amor.
  • Sagitário – O período pede que se programe para a influência do Sol, que amanhã passa a transita na sua desfavorável 12ª casa astral. Fase de rotina, evite viagens, compras e decisões no amor. Finanças neutras.  
  • Capricórnio – Você está bem e continuará assim, a influência indica equilíbrio familiar e financeiro. Não deixe nada pendente com suas contas e evite as lamentações. Equilíbrio profissional. Amor realista.
  • Aquário – A Lua está no seu signo e você sente que conseguirá resolver os problemas familiares e vê a tranquilidade no setor financeiro. O amor ainda precisa de muita atenção. Saúde em forma. Saia da rotina.
  • Peixes – O seu dia será no alerta, então tenha atenção com o que diz. Cuide da saúde. Desfavorável para viagens, compras e visitas. Trabalho exigente. A pessoa amada precisa de mais atenção. Contrariedades gerais.  

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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