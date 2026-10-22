Horóscopo do dia 22.10.2026: confira previsão completa

O libriano pode ser indeciso, mas quando realmente decide que quer alguma coisa, geralmente a consegue, de um modo ou de outro. O libriano dá um anfitrião excelente e prestativo; sua casa será confortável e “bonita”. Os convidados serão saudados de maneira agradável, e acharão a atmosfera reanimadora e relaxante.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa muito aplicada, e sabe que as oportunidades não devem ser perdidas. Gosta dos desafios, e não teme nenhum tipo de trabalho. Ao iniciar um projeto, só para ao alcançar os objetivos. Corajoso, intenso e visionário.

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Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta e a rotina deve comandar seus atos durante essa fase negativa. Cuidado com mudanças no trabalho. Evite discutir com seu par afetivo e família. Período desfavorável para viagens. Saúde neutra.

Áries – Você conseguirá dar conta dos assuntos profissionais e iniciar parcerias comerciais, que podem ser com familiares. Surpresas no amor, irá resolver os problemas, convivência pacífica. Saúde em dia.

Touro –Positivo para resolver problemas profissionais. Espere o melhor. Colaboração de Aquário, Virgem e Câncer. Surpresas da pessoa amada. A fase traz novos amigos, mas cuidado com os inimigos e invejosos. C. 952 M. 8614

Gêmeos – Período que deve usar sua intuição nos assuntos de negócios e trabalho. Continuará recebendo apoio para novos projetos. Você está mais rápido nas decisões financeiras. Amor suave e feliz. Pode viajar.

Câncer – Dia para acertar alguns negócios e assuntos da família. A generosidade estará presente na vida profissional. Tranquilidade com a saúde, você sente suas forças no auge. Dê apoio ao seu amor.

Leão – A fase traz o sucesso que ambiciona, terá todo apoio que necessita da família. Vida social animada, vem convites para estar com parentes. A pessoa amada ainda está um tanto ciumenta. Saia para compras.

Virgem – Você estará motivado aceitar apoio no trabalho e convites para negócios com a família. O clima financeiro tende a se estabilizar. Pode sair para compras domésticas. Amor exigente.

Libra – Período que sente que conseguirá resolver a maior parte dos negócios, trabalho e realizar mudanças com a família. Emoções na vida afetiva, carinhos do seu amor. Saúde ótima. Tente na loteria.

Escorpião – Você começa a sentir as mudanças que estão por acontecer. Amanhã o Sol, passa a transitar no seu signo às 09h39, trazendo a tranquilidade que busca. Mas, ainda terá que acertar o trabalho e o amor.

Sagitário – O período pede que se programe para a influência do Sol, que amanhã passa a transita na sua desfavorável 12ª casa astral. Fase de rotina, evite viagens, compras e decisões no amor. Finanças neutras.

Capricórnio – Você está bem e continuará assim, a influência indica equilíbrio familiar e financeiro. Não deixe nada pendente com suas contas e evite as lamentações. Equilíbrio profissional. Amor realista.

Aquário – A Lua está no seu signo e você sente que conseguirá resolver os problemas familiares e vê a tranquilidade no setor financeiro. O amor ainda precisa de muita atenção. Saúde em forma. Saia da rotina.