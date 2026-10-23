Horóscopo do dia 23.10.2026: confira previsão completa

O nativo de escorpião cima de tudo, não deve se precipitar na escolha de sua carreira, tome todo o tempo que precisar e não se apresse com relação a uma decisão final. Você deve obter grande satisfação pessoal no desempenho de sua profissão e isso só será possível se a escolher dentro de um campo que lhe apresente fortes motivações conseguirá o sucesso muito rápido.

Quem nasceu hoje

Sua personalidade será marcante, graças ao magnetismo pessoal que vai transmitir. Uma profissão liberal é o mais indicado para você. Receberá o reconhecimento por seus atos de caridade. Vigoroso, inteligente e leal.

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Alerta

Os nativos de Peixes ficam no alerta até às 16h55, e a rotina é indicada enquanto durar esse período negativo. Após esse horários e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos arianos. Não descuide do seu sistema nervoso.

Áries – Você acorda bem-humorado, mas deve se organizar para o alerta, que tem início às 16h55. Desfavorável para viagens, compras, visitas e negócios com Peixes e Sagitário. Seu amor, precisa de mais atenção.

Touro – O dia é de sucesso, conseguirá passar sua boa energia e vontade de vencer. Poderá receber proposta de negócio ou parceria com Leão e Escorpião. Apoio da família para mudanças no lar. Amor carinhoso.

Gêmeos – A fase traz novos amigos, acertos financeiros e possibilidades de viagem a negócios. A família está harmoniosa. Aceite colaboração de Escorpião e Aquário. Saúde equilibrada. Seu amor precisa de atenção.

Câncer – A partir de hoje, você terá o Sol na sua positiva quinta casa. Chances de sucesso profissional e financeiro. Organize novos compromissos de negócios e vá em busca dos seus objetivos. Amor em alto astral.

Leão – A fase que inicia trará condições de resolver a maior parte dos problemas domésticos. Colaboração da família. Ótimo para compras e pensar em reforma da casa. Proteção de Aquário. Amor com paixão.

Virgem – Você deve aproveitar para resolver os problemas de saúde, exames médicos, tratamento dentário e estético. Mais animado conseguirá melhorar o setor afetivo. Conte com Escorpião e Touro.

Libra – A partir de agora terá todas as chances de acertar, melhorar e resolver sua vida profissional e financeira. Conseguirá realizar ótimos negócios, incluindo com imóveis. Terá muita paz no lar. O amor vem com paixão.

Escorpião – Finalmente você começa a respirar aliviado, as dificuldades devem sair do seu caminho. O Sol, passa a transitar no seu signo as 09h39. Mas, ainda terá que acertar os problemas que você mesmo criou.

Sagitário – Você começa a ter problemas com a entrada do Sol na sua 12ª casa astral. É o chamado popularmente inferno astral. Serão 30 dias que precisará de paciência e evitar novos negócios. Amor difícil.

Capricórnio – A fase que inicia traz chances de resolver problemas do trabalho e negócios. Transmita boas energias e palavras de incentivo à pessoas da família. Boas condições financeiras. Amor suave. Lar com apoio.

Aquário – A influência do Sol, a partir de hoje estará na sua positiva 10ª casa astral. Período de tranquilidade no lar e trabalho. Vencerá fácil os problemas financeiros. Inteligência aguçada. Amor com paixão.