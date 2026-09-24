Horóscopo do dia 24.09.2026: confira previsão completa

O libriano costuma ser um pouco idealista e sonhador demais em termos de vida romântica. Isso poderá levá-lo a um certo desapontamento com relação a suas expectativas nesse setor. Procure observar que você não conseguirá resolver todas as suas questões emocionais usando apenas o charme e diplomacia.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa preparada para o mundo. A presença da família e amigos será constante durante sua existência. Está sempre ajudando os mais necessitados com trabalhos comunitários. Comedido, simpático e tranquilo.

Leia também: Horóscopo do dia 23.09.2026: confira previsão completa

Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta e o bom senso deve prevalecer nessa fase negativa. Evite gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Cuidado com viagens ou alterações bruscas na rotina. Saúde neutra. Ciúmes no amor.

Áries – Dia que sua criatividade em alta possibilita o sucesso de negócios em parceria. O trabalho esta mais cansativo, mas conseguirá resolver a maior parte dos problemas. Dê apoio ao seu amor. C. 289 M. 0340

Touro – Pode contar com apoio no trabalho. Sua participação em sociedades ou parcerias deve ter sucesso financeiro. Convites para novos negócios. Entrosamento com a família. Companheirismo no amor. C. 875 M. 4569

Gêmeos – Período equilibrado no trabalho e boas perspectivas para novos negócios. Aproveite sua iniciativa para ampliar os ganhos. Apoio de sócios ou superiores. Conte com entrada de dinheiro. Amor suave. C. 502 M. 3625

Câncer – Nesta fase precisará ser prestativo com a família, que está exigente e fazendo cobranças. Evite misturar os negócios com assuntos domésticos. Dê mais atenção a pessoa amada. Cuide da saúde. C. 086 M. 5377

Leão – Dia que a família cobra mais atenção, colabore e resolva os assuntos financeiros. Aceite apoio no trabalho e organize novos negócios. Aja com diplomacia com Escorpião e Câncer. Amor neutro. C. 710 M. 2248

Virgem – A fase traz ótimos negócios, compras e apoio para assuntos domésticos. Conte com Aquário e Touro. Mudanças na vida profissional, que começam a trazer lucros inesperados. Seu amor anda exigente. C. 693 M. 1484

Libra – O Sol no seu signo traz criatividade financeira e profissional. Gradativamente deve superar os problemas existentes no lar. Vá devagar, você resolverá tudo. Amor com forte atração. Tente na loteria. C. 331 M. 6913

Escorpião – Você esta passando por um período bem exigente e não deve sair da rotina. O Sol, não favorece mudanças no lar, trabalho ou negócios. Leve irritação com o andamento dos seus compromissos. C. 427 M. 7135

Sagitário – Pode contar apoio nas finanças e equilíbrio no trabalho. Conseguirá acertar os problemas e pensar em novos compromissos de negócios. Proteção de Aquário e Gêmeos. Amor precisando de atenção. C. 054 M. 2792

Capricórnio – Bom período no setor financeiro, no trabalho e os negócios trazem os lucros esperados. Pode sair para compras, viagens e colaboração da família. Aceite apoio para sair da rotina. O amor tende a se estabilizar. C. 319 M. 9859

Aquário – Sua criatividade em alta traz bons negócios e harmonia com a família. Dê apoio a parentes e amigos de Escorpião e Câncer. Aceite convites de Leão para novos trabalhos. Saia para compras domésticas. C. 944 M. 8071

Peixes – O seu dia será no alerta, a Lua desfavorece novas ações e sua sensibilidade pode aumentar os problemas no lar e trabalho. Evite viagens, compras à prazo e discussões com a família. Amor com ciúmes. C. 161 M. 5906

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui