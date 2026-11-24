Os sagitarianos gostam de atividades que envolvam a criação e o cuidado de animais; esportes ao ar livre, principalmente os mais desafiadores e arriscados; as carreiras que envolvam o ato de ensinar; atividades relacionadas com a lei e justiça; as religiosas e aquelas que envolvam viagens. Qualquer profissão que lhe permita mudar de ares com frequência, viajar bastante e conhecer inúmeros lugares trará grandes motivações.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com muita vitalidade. Quando emprega sua capacidade num objetivo, não desiste até ter sucesso. Tem facilidade para aprender com os ensinamentos da vida. É espontâneo, forte e um guerreiro.

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Alerta

Os geminianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham a rotina neste período negativo. Adie mudanças no setor de trabalho. O momento pede calma em tudo o que for fazer. Rigor com as finanças. Amor com ciúmes. Saúde em baixa.

Áries – Dia que estará animado com o sucesso financeiro e profissional. Positivo para compras, viagens, início de negócios e acertos na vida familiar. Momentos românticos que devem trazer carinhos no amor. C. 337 M. 0849

Touro – Não aceite o desanimo, ao contrário esta é uma fase de boas mudanças no trabalho e possibilidade de melhorar seus negócios. Encare o futuro com mais confiança. Refaça seus planos domésticos. Amor participativo. C. 650 M. 1705

Gêmeos – Seu dia será no alerta, você acorda de mau humor. Evite realizar mudanças no trabalho. Use seu equilíbrio emocional e colabore no setor profissional. Não discuta com seu par afetivo e com a família. C. 524 M. 8312

Câncer – Período que você está bem, e poderá contar com apoio para realizar mudanças no trabalho. Forte dinamismo que deve garantir harmonia com sua família. Curte seu amor. Aceite apoio de Virgem. C. 996 M. 2431

Leão – Fase para usufruir e aproveitar das boas indicações astrais no trabalho, vida familiar e afetiva. Seu brilho voltou com o sucesso financeiro e com mais saúde. Felicidade e muitos acertos no amor. C. 849 M. 4168

Virgem – A influência do Sol na sua quarta casa astral indica melhoras no trabalho e sucesso financeiro. Poderá contar com apoio para novos negócios, incluindo com a família. Não seja impaciente com seu amor. C. 761 M. 5984

Libra – Dia que mesmo que enfrente algum problema no ambiente familiar, os astros garantem alegrias no lar e no trabalho. Pode realizar mudanças no setor doméstico, mas precisará acertar as finanças. C. 601 M. 7890

Escorpião – O trabalho vem com suporte financeiro, controle a impaciência nos negócios. Dê apoio a pessoa amada, evite o ciúmes e nada de mudanças de humor. Poderá contar com Touro, Câncer e Aquário. C. 937 M. 3075

Sagitário – O período indica a realização dos projetos profissionais e familiares. Poderá contar com mudanças no setor financeiro. Desejos atendido pela família. Você está bem no amor. Aceite apoio de Leão e Peixes. C. 415 M. 9507

Capricórnio – O Sol o desfavorece e você não deve esperar apoio. Não discuta com seus familiares e não guarde mágoas da pessoa amada. Evite gastos fora do orçamento. Não dramatize seus problemas. C. 143 M. 6286

Aquário – Dia calmo no setor profissional, poderá contar com apoio para mudar o rumo dos seus negócios e do trabalho. Imaginação solta nos projetos domésticos. No amor, o clima será de paixão. C. 782 M. 2959

Peixes – Poderá conta com apoio profissional, os negócios fluem em direção ao sucesso. Apenas, reconheça as necessidades das pessoas que trabalham ao seu lado. Boas mudanças no setor afetivo. Pode viajar. C. 078 M. 5622

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