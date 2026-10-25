Horóscopo do dia 25.10.2026: confira previsão completa

O escorpiano positivo é muito poderoso, pois direciona sua vontade para a realização de seus desejos e motivações que possuem grande intensidade emocional. A vida dele é uma constante batalha para conquistar os desejos através do uso criativo da vontade. Visto que este signo está fortemente relacionado com o princípio do desejo.

Quem nasceu hoje

Conseguirá o sucesso através do próprio esforço. Está sempre atrás de algo que o estimule, pois a rotina é sua maior inimiga. A família será presença constante. Terá facilidade para trabalhar com o público em geral. Organizado, fiel e alegre.

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Alerta

Os nativos de Áries ficam no alerta até às 20h36, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Cuidado para não entrar em discussões com seu par afetivo e família. Após esse horário os cuidados serão dos taurinos.

Áries – O ariano costuma ser direto e competitivo. Não costuma fazer rodeios. Precisa de desafios, por isso está sempre à procura de novas metas. No entanto, a impaciência é a sua característica predominante.

Touro – O taurino gosta de preservar tudo o que é valioso, quer se trate de dinheiro, de arte, de natureza ou de relacionamentos. Busca a segurança e a estabilidade material. O dia é de alerta, use de rotina.

Gêmeos – O nativo de Gêmeos é ágil, versátil e despreocupado. A vida para ele nada mais é do que um bom exercício mental. Sempre em movimento, circula pelos ambientes sociais onde encontra amigos.

Câncer – O canceriano aprecia a casa, a família e as tradições. É sensível, emotivo, embora geralmente procure esconder isso. Tem ligação com suas raízes. Não gosta de mudar nada. Terá um dia de passeios.

Leão – Vive como se estivesse num palco, sempre se apresentando. Adora possa ser visto e admirado. Cheio de energia vital, é confiante, ousado e altivo. É orgulhoso, extrovertido e manda sempre.

Virgem – O virginiano é um detalhista por natureza, costuma ter uma visão ampla das coisas. É especialista em fazer cálculos e análises minuciosas. Reservado, sutil e realista. Está sempre disposto a ajudar.

Libra – Para o libriano o mundo deveria ser perfeito, simétrico e harmonioso. Acredita na justiça e igualdade entre os outros, por isso às vezes se desilude com as imperfeições humanas. São pessoas muito indecisas.

Escorpião – Enigmático e penetrante, o nativo de Escorpião sonda o ambiente sem nada revelar. Sabe de tudo, mas ninguém consegue enganá-lo. É pessoa sensível e sentimental. Terça-feira ideal para passeios.

Sagitário – Para o sagitariano a vida é uma aventura diária, uma viagem, uma busca. Adora tudo o que é novo e inexplorado. É sincero, jovial e otimista embora a sua falta de tato não seja uma característica invejada.

Capricórnio – Racional e sério, se preocupa com tudo à sua volta. É disciplinado, astuto e ambicioso. A desconfiança quem tem da vida faz com aja com muita prudência. A pessoa amada busca seu apoio.

Aquário – Embora seja uma pessoa afável e tranquilo, o aquariano gosta de desafiar o senso comum e até pode chocar as pessoas com suas colocações. Acredita no lema: Liberdade, Igualdade e Fraternidade.