Horóscopo do dia 26.10.2026: confira previsão completa

Os nativos de Escorpião são independentes, determinados e voluntariosos, gostam de fazer apenas aquilo que desejam, pouco se importando com as consequências. Apesar destas características, porém, felizmente possuem muita lucidez e raciocínio, e se às vezes nos assustamos diante de suas temerárias arremetidas, depois somos forçados a reconhecer que agiram com acerto.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa que tem força física e mental inesgotável. Sua auto confiança vai trazer sucesso na carreira que escolher. Deve buscar o contato com a natureza para recarregar as energias. Intenso, sincero e livre.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Alerta

Os taurinos começam a semana no alerta, e o melhor caminho é a rotina. Cuidado com discussões no trabalho. Adie gastos que possam comprometer suas finanças. No amor, controle seu forte temperamento. Energia em baixa. Viagens neutras.

Áries – Você está bem e sente a necessidade de organizar o trabalho e as finanças. Evite a ousadia em relação aos gastos, não passe dos limites. Planeje novos negócios para o mês que vem. Novidades no amor.

Touro – Vênus passou a transitar na sua sexta casa astral, isso significa apoio na área de trabalho e negócios. Conte com boas novidades. Hoje você está no alerta, evite provocar pessoas negativas e nervosas.

Gêmeos – Nesta fase use mais sua inteligência e vá devagar nos negócios. Mercúrio, esta retrogradado, isto é, devagar. Seja paciente. A família esta do seu lado. Logo vem mudanças financeiras. Amor vibrante.

Câncer – O Sol na sua quinta casa astral traz oportunidades de organizar os negócios e trabalho. Mais uns dias verá aumentada suas condições financeiras. Amor otimista e seguro. Conte com Peixes e Áries.

Leão – Período que deve se dedicar mais ao trabalho e esperar pelo sucesso. Vem apoio às inciativas com a família. Pode contar com mudanças de residência. Relaxe e usufrua também da vida afetiva.

Virgem – Dia que precisará resolver alguns assuntos da família. Seja mais atencioso e, evite exigências. Vênus na sua segunda casa astral abre espaço para o amor e para as finanças. Então é só aproveitar.

Libra – Vênus que estava retrogradando, voltou ao seu signo, o que significa acertos afetivos e novidades nas finanças. O trabalho está muito agitado. A família procura sua colaboração. Surpresas a caminho.

Escorpião – O Sol passou a transitar no seu signo, mas Vênus está transitando na sua 12ª casa trazendo problemas no amor e com familiares. Não espere apoio. Procure se autoanalisar e seja mais equilibrado.

Sagitário – A fase atual traz o Sol na sua negativa 12ª casa astral. O ideal é ficar na rotina. Evite viagens, compras, mudanças no lar e tenha paciência com as pessoas do trabalho. Tendência ao pessimismo. Amor neutro.

Capricórnio – Dia que o trabalho está bem tranquilo e você, pode esperar apoio de sócios, superiores e da família. Retorno de amizade importante, que deve trazer boas notícias sobre as finanças. Amor com surpresas.

Aquário – Vênus, está na sua nona casa astral. Realização de negócios ligados aos parentes. Notícia importante sobre seu trabalho. Saúde equilibrada. Saia para compras e encontros profissionais. Amor descontraído.