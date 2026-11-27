Os sagitarianos são independentes e realizadores. A figura do Centauro é muito forte. Metade homem, metade cavalo, e isso forma uma combinação positiva, porque a força do raciocínio, as vibrações íntimas e a tenacidade estarão sempre unidos numa só criatura.

Poderão acumular fortuna apenas das intempéries da vida. Estão sujeitos à gula, ao sensualismo exagerado e à dispersão de suas forças.

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Quem nasceu hoje

Sabe enfrentar as dificuldades da vida como poucos. Deve gastar a energia praticando algum tipo de esporte e atividade ao ar livre. Procure ser objetivo em relação ao seu dinheiro. É companheiro, alegre e inteligente.

Alerta

Os cancerianos passam o dia no alerta, os astros aconselham ficar dentro do orçamento financeiro. Evite discussões com pessoas do seu círculo de trabalho. No amor, procure ser menos exigente e ciumento. Saúde com perda de energia.

Áries – Astral positivo no trabalho que caminha para o sucesso. Fase de novas amizades, bons negócios, compras e apoio profissional. Oportunidades de viagens. Você se sente bem para organizar a vida afetiva. C. 761 M. 9659

Touro – A fase é de mudanças na vida profissional, vem apoio para organizar os negócios e contar com a entrada extra de dinheiro. Período de progresso, por isso não crie problemas com a família. Amor com paixão. C. 690 M. 1143

Gêmeos – A lua no seu signo traz boas energias física e emocionais, você se sente bem para ir em busca do sucesso profissional. Fase de bons negócios, de viagens e parcerias. Amor em paz. A família está ao seu lado. C. 806 M. 4275

Câncer – Você passa o dia no alerta, e a indicação é para ter calma, evite fazer cobranças a família. A pessoa amada está com ciúmes. Obstáculos com sócios, amigos e no setor doméstico. Cuide da saúde. C. 139 M. 4086

Leão – Astral positivo no setor profissional e com possibilidade de renovar alguns negócios. Bons contatos comerciais. Alegrias e mais atenção da família. Amor agradável, resolverá antigos problemas. Tente na loteria. C. 227 M. 6910

Virgem – Você recebe a forte influência de Marte, que traz novos negócios e aberturas para o setor de trabalho. A Lua cheia favorece as amizades, diversões e maior envolvimento com a pessoa amada. Saúde excelente. C. 519 M. 0424

Libra – Vênus seu planeta regente no seu signo abre espaço para o amor, você deve viver uma grande paixão. Novidades no trabalho. Apoio de Touro e Peixes. Colabore com a pessoa amada. Pode viajar. Novos amigos. C. 040 M. 3511

Escorpião – Você está pronto para renovar seus negócios e planejar para breve mudanças no setor de trabalho. Procure se descontrair e aceite colaboração da família. Não discute com seu amor. Cuide da saúde. C. 106 M. 2855

Sagitário – Você sente a forte vibração do Sol no seu signo e deve ter mais dedicação com sua vida pessoal. Analise o que precisa e vá em busca dos seus ideais. Mais energia nos assuntos profissionais. Amor sensual. C. 951 M. 6709

Capricórnio – Você passa por um período pesado, e deve conter suas exigências profissionais e financeiras. Seja dedicado à sua família. Evite cobranças com seu par afetivo. Saúde precisando de atenção. C. 372 M. 5967

Aquário – Dia que estará mais confiante com o andamento da vida profissional o que traz mais prestígio para os negócios. Vencerá os desafios financeiros. Entusiasmo e emoções no amor. Otimismo com a família. C. 229 M. 8436

Peixes – Fase positiva para resolver os problemas da família. Boas notícias sobre o seu trabalho e finanças. Você reconquistará seu prestígio. Amor sensual e vibrante. Pode visitar os parentes. Saúde boa. C. 485 M. 7398