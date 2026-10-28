Horóscopo do dia 28.10.2026: confira previsão completa

Profundamente emotivos, os escorpianos compreendem e aceitam os sentimentos e dores que a maioria dos outros signos não conseguem controlar. O escorpiano não teme enfrentar o desconhecido, o que faz do nativo deste signo um terapeuta ideal, além de muitos médicos e cirurgiões, que usam seu expressivo talento de forma bastante construtiva.

Quem nasceu hoje

Procura estar sempre a par de tudo o que acontece a sua volta. A informação é muito importante para esse nativo. Cumpridor dos seus compromissos; cobrará das pessoas à sua volta o mesmo. Interessado, minucioso e inteligente.

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Alerta

Os geminianos passam o dia no alerta, e a indicação é para ter cuidados redobrados neste período negativo. Precaução com negócios que exijam mudanças de última hora. Não deixe a insegurança interferir na vida a dois.

Áries – Dia de boas notícias sobre os negócios e trabalho. Suas esperanças serão concretizadas trazendo equilíbrio financeiro. Amor com muita paixão, e abertura para os que buscam alguém especial. Cuide da saúde.

Touro – A Lua no seu signo traz agitação nos negócios. Conte com sua estrela que está brilhando para solucionar os problemas. Pode reencontrar amigos e iniciar parceria. Amor consolidado. Boa saúde.

Gêmeos – Você está passando pelo alerta, a Lua desfavorece inovações nos negócios. Não decida apressadamente novos gastos. Evite criar problemas no lar. Imprevistos com a família. Problema respiratório.

Câncer – Um bom dia no trabalho e chances de novos ganhos. Abertura para resolver antigos problemas da vida doméstica. Entusiasmo com o andamento da vida familiar que indica equilíbrio financeiro. Amor carinhoso.

Leão – Fase para solucionar o setor doméstico, e ter o apoio para acertar as contas da família. Positivo para compras para o lar, incluindo a decoração. Marte e Júpiter, estão no seu signo. Amor descontraído.

Virgem – Período de boas surpresas na vida profissional. A fase é promissora com o trabalho e parcerias com a família. Conte com equilíbrio em suas contas. Sucesso com venda e aplicações. Amor sensual.

Libra – Você tem Vênus no seu signo trazendo chances de se sentir bem com todos. Aceite colaboração nos seus negócios, e até com familiares. Fase de equilíbrio emocional, que ajuda no relacionamento afetivo.

Escorpião – Período em que o Sol no seu signo deve ser usado para planejar o trabalho e vida familiar. Fique atento, Vênus não o protege e Mercúrio também traz dificuldades. Cuidado com invejosos.

Sagitário – Precisará de muita atenção com sua saúde. Evite qualquer tipo de mudança na vida profissional, familiar e novos gastos. Controle suas energias e não saia da rotina, o Sol não o favorece. Amor neutro.

Capricórnio – O seu dia será tranquilo, conseguirá resolver os assuntos de trabalho e da vida familiar. Ótimo para compras domésticas. Dê apoio que os parentes necessitam. Seu coração pede mais amor.

Aquário – Você deve resolver os problemas da família e organizar o trabalho. Relaxe e aproveite para compras e novos compromissos financeiros. Desfrute do bom relacionamento com parentes. Vênus, traz amor.