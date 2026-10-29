Horóscopo do dia 29.10.2026: confira previsão completa
O estudo e cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo.
Raramente os escorpianos se sujeitam ao domínio de terceiros e depois que iniciam uma tarefa ou empenham sua palavra nunca voltar atrás. Independentes e voluntariosos, gostam de fazer apenas aquilo que desejam, pouco se importando com as consequências.
Quem nasceu hoje
Tem uma forte personalidade, o que fará ser um líder em seu meio social. O estudo e cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Será um excelente profissional. É decidido, inteligente e arrojado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Alerta
Os geminianos passam o dia no alerta, e os astros apontam um período para ter cuidados. Não entre em confronto com pessoas do seu trabalho. Fique dentro do orçamento financeiro. No amor, a paciência deve prevalecer. Saúde neutra.
- Áries – A fase é ótima para inovar nos negócios e mudar o trabalho. Ideias avançadas e lucrativas. Aproveite o bom momento e aceite apoio de sócios ou superiores. Notícia importante da família. Amor com paixão.
- Touro – Dia que atingirá até com certa facilidade a resolução dos negócios e conquistará o apoio que necessita. Vitória importante na vida profissional. Conseguirá se livrar dos invejosos e inimigos. Bom astral no amor.
- Gêmeos – O seu dia ainda será no alerta, e a paciência deve prevalecer no lar e no trabalho. O período indica a necessidade de evitar novos gastos e se indispor com pessoas dos negócios. Embaraços no amor.
- Câncer – Você passa bem o dia, pode se preparar para surpresas no trabalho. Está confiante nos seus negócios. Pode realizar compras, viagens e novos projetos. Apoio da família. Amor movimentado. C. 131 M. 2803
- Leão – Você tem um bom período para solucionar os problemas domésticos e com determinação conseguirá melhorar o ambiente familiar. Aumento das suas energias, a saúde volta com equilíbrio. Seu amor colabora.
- Virgem – As vitórias que busca no trabalho e finanças acontecem nesta fase. Apoio para equilibrar as contas e esperar por novidades. A família está em harmonia, assim como seu amor. Proteção de Touro.
- Libra – Nesta fase positiva conseguirá organizar o trabalho e ter apoio que necessita para inovar e crescer em termos financeiros. Conquista importante nos negócios domésticos. Conte com Leão e Aquário. Amor suave.
- Escorpião – O período indica que deve ter atenção com os gastos. Seja tolerante no trabalho, evite negócios que possam gerar inquietações. Seja prudente com a família, e dê apoio. Amor com participação.
- Sagitário – Você passa por uma fase que deve ser levada muito a sério, o Sol, na sua 12ª casa astral indica a necessidade de ficar na rotina. Pode até estar um tanto pessimista. Vá devagar e equilibre o lar e trabalho.
- Capricórnio – Um bom dia com a família, você recebe apoio e, conseguirá acertar os problemas. Vitórias no trabalho. Bom entendimento com seu amor, vem muitos carinhos. Saúde perfeita. Tente na loteria.
- Aquário – O Sol, na sua positiva 10ªcasa, traz todas as possibilidades de organizar as finanças. Com facilidade fará bons negócios. Ótimo para trabalhar, vender e viajar. Saúde invejável. Dia especial no amor.
- Peixes – Pode contar com acertos financeiros nos negócios e até um dinheiro extra. Positivo para compras, viagens, acordos com sócios, pessoas de Touro e Libra. Amor com ajustes na convivência, muita paixão.
As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM