Horóscopo do dia 30.09.2026: confira previsão completa

Visto ser o libriano uma pessoa gregária, que mais que qualquer outro signo, sabe apreciar a convivência com as outras pessoas, você deve evitar as profissões que preconizam a atividades solitária e voltar-se para as carreiras profissionais que o coloquem no convívio com outras pessoas e num trabalho de equipe. Quanto o maior número de pessoas com quem tiver que lidar, melhor vai se sentir.

Quem nasceu hoje

A mente é rápida e criativa, o que fará se sobressair profissionalmente. A vida social tem grande influência. Terá muitos amigos, que permanecerão ao seu lado durante toda sua existência. É agradável, inteligente e carinhoso.

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Alerta

Os taurinos passam o dia no alerta, e os astros aconselham a cuidados e rotina. Evite iniciar novo projeto de trabalho e assinar documentos. Afaste-se de pessoas invejosas. Viagens desfavorecidas. Amor com ciúmes e discussões.

Áries – A Lua no seu signo ajuda acertar os problemas financeiros e abre espaço para melhorar o trabalho. Possibilidade de receber apoio de Libra e Aquário. Melhora a saúde. Amor precisando de apoio. C. 723 M. 8554

Touro – Você passa o dia no alerta e deve ficar na rotina, adie compra, viagens e mudanças no trabalho. Procure ser atencioso com a família e resolva os problemas do lar. Onda de cansaço. Amor neutro, evite o ciúmes. C. 209 M. 6523

Gêmeos – Dia positivo no trabalho que começa a movimentar o setor financeiro. Conte com sócios, superiores e até da família. Favorável para viagens, compras e contar com apoio do seu amor, que está mais apaixonado. C. 385 M. 1733

Câncer – O clima no lar traz chances de resolver o que o preocupava. Mercúrio o planeta da comunicação, está na sua quarta casa astral, ajudando na solução dos problemas familiares. Trabalho em bom estado. C. 676 M. 9248

Leão – Você é um privilegiado, Júpiter e Marte no seu signo indicam sucesso. Você tem a medida certa para acertar o trabalho. Dia positivo para viagens, compras e aceitar apoio nos negócios. Amor com satisfação. C. 902 M. 2677

Virgem – O seu planeta Mercúrio, transita pela sua positiva segunda casa, abrindo caminhos para a solução de assuntos financeiros e profissionais. Vencerá os problemas familiares. Amor pedindo apoio. C. 163 M. 3016

Libra – A influência do Sol e Mercúrio no seu signo, indicam um período tranquilo a sua frente. Apoio da família e sócios. Você se sente livre para negociar e resolver os assuntos domésticos. Seu amor colabora. C. 410 M. 4986

Escorpião – Nesta fase, apesar de Vênus no seu signo, você ainda não está livre de pequenos problemas. Você sem querer abre espaço para a inveja e até gastos exagerados. Cuide da saúde. Seu amor colabora. C. 510 M. 0881

Sagitário – Você tem vontade de iniciar negócios, mudar o trabalho e buscar apoio da família. Não passe dos limites em exigências. Vênus está na sua desfavorável 12ª casa. Vá devagar. Controle seu gênio. C. 087 M. 7511

Capricórnio – Dia para resolver as pendências financeiras. Você está preocupado com a família, guie-se pelo bom senso e, não veja somente os problemas, busque apoio e incentivo espiritual. Cuide da saúde. C. 814 M. 5208

Aquário – Período que sente que os negócios tendem a crescer, os problemas foram solucionados. Em alta compras, viagens e apoio da família. Novas chances de abrir frentes de trabalho. Amor com paixão. C. 118 M. 6480

Peixes – Pense bem antes de sair para novos gastos, mudar os negócios e trabalho. Procure se descontrair e aceite apoio da família. Dê mais carinhos para a pessoa amada. Vênus colabora com a vida afetiva. C. 546 M. 1675

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