Horóscopo do dia 31.10.2026: confira previsão completa

Como o escorpiano gosta de independência, tem medo de se entregar a alguém e ficar sob seu poder. Desconfia do amor e custa a se entregar. Mas, quando se apaixona, tem muita necessidade de amor físico; ele é um amante ardente e sensual. Quando às amizades, é traído por pessoas talentosas e realizadoras. Precisa de aprovação e sente necessidade de inspirar respeito e dignidade.

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É uma pessoa interessada, sempre está em busca de novos desafios. O espírito de liderança fará com que se sobressaia no mundo profissional. Quando tem um objetivo, não descansará até alcançá-lo. Forte, interessado e amigo.

Alerta

Os cancerianos passam o sábado no alerta, e a rotina durante este período é imprescindível. Evite ambientes agitados e não inove no setor de trabalho. No amor, sua inconstância e ciúmes podem ser grande empecilho com seu par afetivo.