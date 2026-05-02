Horóscopo do dia: confira a previsão para cada signo

Para o taurino a amizade para eles, como o amor, tende a crescer aos poucos. Porém, quando se consolida, raramente termina. Valoriza as coisas boas e bonitas da vida, ama o conforto e o prazer. Tem o sentido do tato e do paladar bem aguçado. Sua ação é lenta, concentrada e tranquila, buscando resultados práticos. Assume a responsabilidade com firmeza e seriedade.

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Quem nasceu hoje

É o empreendedor, está sempre em busca de novos caminhos. Inimigo da rotina sente atração pelo desconhecido. Sua marca registrada é o profissionalismo. Conseguirá se sobressair na carreira que escolher. Comunicativo, incisivo e inteligente.

Alerta

Os nativos de escorpião passam o sábado no alerta, e a rotina é indicada durante este período negativo. Contenha seu impulso ou poderá ter problemas com seu par afetivo e família. Adie para quando estiver melhor mudanças no setor de trabalho.

Áries – O momento é propício para acertar o andamento do seu trabalho. Assim, demonstre mais carinho na vida a dois. Então, tire o final de semana para promover mudanças na decoração de sua casa. C. 614 M. 1753

Touro – Fase positiva para tomar decisões que vem adiando no setor de trabalho. Assim, há chances de melhora nas finanças. Desse modo, a vida a dois deve se firmar. Pode sair para compras para o seu lar. Boa vitalidade física e mental. C. 908 M. 2342

Gêmeos – O momento astral não é um dos melhores para mudanças no trabalho. Então, coloque suas contas na ponta do lápis. Com seu par afetivo e família, o diálogo será importante, não imponha suas vontades. C. 731 M. 3802

Câncer – Coloque as ideias em prática para melhorar seu trabalho. Assim, o diálogo será importante para evitar aborrecimento com sua família. A vida a dois esta motivada, aproveite para acertos de convivência. C. 912 M. 5528

Leão – Deixe sua forte energia comandar o andamento no trabalho. Então, amplie os contatos para ter melhores resultados. Aproxime-se mais das pessoas que gosta. Tudo certo no amor. C. 849 M. 7065

Virgem – O trabalho caminha sem grandes problemas. Fuja de gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Então, deixe a harmonia envolver o relacionamento durante o final de semana. Viagens favorecidas. C. 058 M. 0970

Mais previsões

Libra – Aproveite o bom momento para equilibrar o trabalho. Logo, procure trocar ideias com os colegas. Favorável para compras de uso doméstico. Evite a rotina, saia para se divertir com a pessoa amada. Saúde em ordem. C. 294 M. 6433

Escorpião – Você passa o dia no alerta, e os astros recomendam rotina. Desse modo, questões domésticas pedem paciência. Não force a barra com a pessoa amada. Porém, evite ambientes agitados. Não descuide da sua saúde. C. 476 M. 4181

Sagitário – Fase que conseguirá melhores resultados no trabalho. Dessa forma, mantenha os gastos na ponta do lápis. Observe melhor às necessidades da pessoa amada e família. Assim, tire mais tempo para fazer o que gosta. C. 361 M. 9214

Capricórnio – Use sua capacidade para realizar trabalhos que gerem novos ganhos. Harmonia e tranquilidade com os amigos. Então, tudo bem com a família. Procure ficar perto do seu amor. C. 103 M. 8691

Aquário – Você continua bem posicionado e deve aproveitar esse fator para alcançar os objetivos profissionais. Favorável para compras de uso pessoal ou doméstico. Desse modo, sintonia total na vida a dois. C. 920 M. 7539

Peixes – Você está bem posicionado e deve dar novo rumo ao trabalho. Assim, favorável para acertos financeiros. Curta os bons momentos com a pessoa amada. Então, reúna-se com a família. Saúde em alta. Viagens favorecidas. C. 782 M. 1426