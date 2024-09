Horóscopo do dia: domingo (01.09.24)

A constelação de Virgem é a sexta constelação zodiacal e simboliza a Assimilação. Tem como principal característica a Parcialidade. É um signo feminino; proporciona polaridade passiva, determina inteligência, método, a assimilação e indica dualidade de caráter e temperamento.

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para trabalhar em equipe. Seu espírito de pesquisa o liga diretamente com todos os tipos de ciências. A família e amigos exercerão grande influência. Sabe como pouco agradar as pessoas. É arrojado, visionário e companheiro.

Alerta

Os leoninos passam o domingo no alerta e a rotina deve ser sua aliada neste período negativo. Procure descansar ao lado da pessoa amada e família. Adie compras ou mudanças domésticas. Dê atenção à sua saúde, que perde energia.

Áries – O ariano é dono de caráter perspicaz, incansável, e acha difícil ser paciente em qualquer situação de que não gosta. Suportará condições adversas apenas enquanto acreditar que elas finalmente lhe trarão o que quer. C. 592 M. 7854

Touro – Uma sensação de segurança é importante para o taurino, ele vai exigi-la na carreira, no lar e no casamento, embora ele mesmo possa miná-la, com uma súbita manifestação de temperamento furioso. C. 663 M. 5101

Gêmeos – Sua habilidade em blefar para sair de enrascadas é simplesmente fenomenal! O geminiano estará sempre em movimento e, geralmente, ao lar, estará fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. C. 314 M. 2747

Câncer – Freqüentemente parece duro como garras e, em muitos sentidos, de fato é duro: pode ser totalmente desprovido de magnetismo, de magnanimidade, por exemplo, rememorando uma injustiça minúscula feita contra ele. C. 724 M. 4973

Leão – Em seu melhor aspecto os leoninos são afetuosos, entusiasmados, joviais, otimistas, “iluminando a vida dos outros”, conforme se diz na frase popular, e na verdade em muitos sentidos essa é a sua missão na vida. C. 109 M. 3420

Virgem – O gosto do virginiano pelos detalhes podo dominá-lo; na sua busca de perfeição nas minúcias ele pode, com toda a facilidade, perder a visão do quadro geral e não se aperceber disto. C. 359 M. 1685

Libra – Pode adotar uma pose de cativante inatividade, mas isso, que de um lado pode simplesmente ser uma pausa entre uma atividade e a próxima, por outro lado, pode muito bem estar sendo adotado e usado de modo consciente. C. 527 M. 9491

Escorpião – O escorpiano tem que viver sua vida na íntegra e geralmente passa da conta, não só no divertimento, mas no trabalho também. Gosta de sucesso profissional, com grande reconhecimento público. C. 041 M. 2556

Sagitário – Precisa sentir-se livre: não consegue suportar a sensação de claustrofobia, (a sala pequena com uma janela dando para uma parede vazia), ou emocional (casamento que, acha ele, o priva da liberdade). C. 880 M. 6032

Capricórnio – Um dos traços mais cativante é o seu senso de humor. Eles são basicamente, pessoas de poucas palavras; mas os seus comentários secos, um tanto sombrios, podem ser extremamente engraçados. C. 903 M. 8172

Aquário – A independência pessoal é de enorme importância para o aquariano, que é capaz de fazer grandes sacrifícios por ela, chegando ao ponto de rejeitar relacionamentos íntimos. C. 539 M. 1368

Peixes – Podem-se usar prontamente metáforas “aquáticas” ao se falar de piscianos, pois suas características costumam ser as do mar, com suas profundezas ocultas, tempestades repentinas e correntes de ventos deslocantes. C. 470 M. 0219

