Horóscopo do dia: domingo (06.10.24)

Os nativos de Libra possuem grande percepção mediúnica e são dotados de fina e delicada intuição, se souberem aproveitar e desenvolver essas qualidades poderão chegar a possuir tal lucidez de inteligência e clareza de raciocínio que serão quase proféticos em suas palavras e praticamente infalíveis em suas ações.

Quem nasceu hoje

Está sempre à frente dos projetos, tanto na vida pessoal como profissional. Ativo, não teme enfrentar as adversidades que possam aparecer. A autoconfiança é uma de suas maiores virtudes. Sereno, intenso e decidido.

Alerta

Os nativos de Escorpião ficam no alerta até às 20h35. Se puder aproveite o domingo para descansar e repor as energias. Não entre em brigas com seu par afetivo ou família. Após esse horário os cuidados serão dos sagitarianos.

Áries – Atividade, esse é o lema deste signo. É líder por natureza cheio de coragem e não tem medo de nada. Audacioso, enfrenta tudo de cabeça erguida, sua personalidade é ardente e se apaixona pelo que faz. C. 819 M. 3167

Touro – Paciente, persegue a segurança para estar de bem com a vida. Possui ideias firmes e propósitos que não esquece nunca. Pode ser explosivo às vezes. Transmite uma aparência confiável e inteligente. C. 192 M. 5231

Gêmeos – Se destaca nas mais diversas atividades. Possui inteligência e uma incrível capacidade de adaptação para qualquer situação. Não se cansa nunca, está sempre pronto a expressas suas ideias, criar soluções. C. 385 M. 4993

Câncer – Sensível, cheio de emoções e amoroso. Tão protetor que chega a ser ciumento. Tem medo de ficar sem as coisas ou pessoas que ama. Mas, tem muita astúcia para realizar qualquer empreendimento. C. 759 M. 1340

Leão – É o signo do brilho, da generosidade. Está sempre de bem com a vida. Busca estar na liderança das situações, quer todo mundo sob suas asinhas. Quer aparecer sempre, não importa o tamanho da extravagância. C. 207 M. 6625

Virgem – Talvez seu traço mais marcante seja a inteligência aprimorada e ágil. Gosta de adquirir experiência e, de passá-la para as outras pessoas. Ao mesmo tempo adora criticar, analisar, detalhar as coisas. C. 670 M. 9704

Libra – É charmoso, de personalidade agradável, costuma atrair boas conversas. Transmite tranquilidade e valoriza demais a paz. Luta por ela. Costuma-se dizer que ele consegue tudo o que quer, não importa os meios. C. 381 M. 8036

Escorpião – Costuma ter personalidade envolvente, sempre rodeada de uma aura de mistério e sensualidade. As pessoas não entendem bem o porquê, mas adoram estar perto dele. Possui muito magnetismo. C. 060 M. 5520

Sagitário – No amor, na vida, no trabalho está em busca de novos conhecimentos, quer investigar, descobrir. Otimismo e facilidade de adaptação às mais variadas situações são suas principais características. C. 426 M. 2673

Capricórnio – Cultiva a sabedoria, suas ideias são realistas e simples. Em muitos casos chega a ser conservador e autoritário. Pode se tornar pessimista, mas por outro lado é um batalhador quando quer alguma coisa. C. 943 M. 1418

Aquário – Está atento a tudo. Tem grande senso humanitário. Mas, também é individualista em suas ideias, chegando a obstinação quando quer atingir seus ideais. Gosta de ser reconhecido como excêntrico, original. C. 234 M. 6982

Peixes – É intuitivo, sensível e inspirado, principalmente quando ama. É cheio de paixão pelas outras pessoas. Ao mesmo tempo é indeciso e possui várias facetas. Ora esta alegre e saltitante, ora tristonho e apagado. C. 570 M. 4509

