Horóscopo do dia: domingo (08.09.24)

O signo de Virgem sabe ouvir, e seu conselho será sempre razoável e sensível; além disso, não se ofende, caso você decida não seguir suas palavras. O virginiano se mostra um ótimo amigo na medida em que não se importa de criticá-lo quando acha que você está errado, ou seja, sempre se obtém a verdade de um virginiano.

Quem nasceu hoje

A mudança faz parte desse nativo, está em constante mutação. Está sempre em busca do desconhecido, o que fará ser um desbravador. Tem uma força interior muito grande. É o amigo para as horas difíceis. Intenso, moldável e inteligente.

Alerta

Os nativos de Escorpião passam o domingo no alerta, e os cuidados devem ser redobrados durante esta fase negativa. Controle os nervos e o ciúmes quando estiver com seu amor e família. Fique longe de confusões. Saúde neutra.

Áries – Franco, não tem medo de exprimir o que pensa. Por ser alegre, sua companhia é sempre requisitada. Mas, também é um pouco teimoso, quando coloca uma coisa na cabeça, é difícil de tirar. C. 769 M. 2276

Touro – Sabe aproveitar as boas coisas da vida e possui um gosto apurado. Sensível, mas também pode se mostrar rancoroso. Não tem pressa para alcançar o que deseja e luta com garra para ser bem-sucedido. C. 591 M. 8487

Gêmeos – Cheio de ideias, vive empolgado. É divertido e gosta de deixar o clima ao seu redor o mais agradável possível. Uma de suas negatividades, é a mudança de opinião com facilidade. C. 154 M. 5349

Câncer – É o amigo de todas as horas e possui uma maneira afetuosa de tratar as pessoas. É sincero e se magoa com facilidade se alguém faz algo que ele desaprove. É ambicioso quando quer alcançar um objetivo. C. 432 M. 0503

Leão – Alinhado, possui uma forte autoestima. Dá valor a sinceridade em seus relacionamentos e não admite ser passado para trás. Gosta das novidades e está sempre procurando algo para quebrar a rotina. C. 318 M. 6790

Virgem – É conservador e não gosta muito de mudanças. É um pouco introvertido e tem uma certa dificuldade em expressa os sentimentos. Acredita na fidelidade e é prático e organizado. C. 607 M. 4824

Libra – Romântico, este nativo conquista o mundo com seu jeito encantador. Tem habilidade para situações complicadas e gosta de levar palavras de apoio a todos os que ama. Está sempre rodeado de amigos. C. 981 M. 8945

Escorpião – Valoriza a sinceridade, e não consegue conviver com pessoas desonestas. Possui um ar de mistério e é sensual. Tem garra para realizar seus sonhos e sabe usar como pouco sua inteligência. C. 865 M. 1034

Sagitário – Adora experimentar coisas novas e está sempre disposto a curtir uma aventura. Tem pique de causar inveja e não gosta de fazer a mesma coisa por muito tempo. Usa sempre sua criatividade para sair da rotina. C. 609 M. 9656

Capricórnio – Sensato e prevenido, o capricorniano não tem pressa em conseguir o que deseja para sua vida. Prioriza os assuntos materiais e batalha para alcançar a sua estabilidade profissional e financeira. C. 443 M. 3312

Aquário – Contemporâneo, preza as amizades e vive cercado por aqueles quem ama. Não é preconceituoso e tem relutância a ideias ultrapassadas. Embora não aparente, pode ser um pouco ciumento. C. 396 M. 2788

Peixes – Vive num mundo de sonhos e precisa sempre estar ao lado de alguém que possa ser seu ponto de equilíbrio. É carinhoso, sensível e adora satisfazer as vontades das pessoas à sua volta. C. 270 M. 7164

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM