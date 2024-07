Horóscopo do dia: domingo (14.07.24)

A modéstia, prudência e simplicidade são qualidades peculiares aos nativos de Câncer. Raramente se deixarão arrastar pela ostentação, não obstante apreciarem o conforto e o bem estar material. Em virtude das misteriosas irradiações de Câncer os que nascem sob sua influência sentem-se atraídos para as pesquisas no campo espiritual; gostam das experiências psíquicas, feitas num sentido tanto científico como místico.

Quem nasceu hoje

Suas atitudes são imprevisíveis, mas, sempre dirigidas para o bem. Será ativo, fazendo sucesso junto ao sexo oposto. Tem uma força criadora muito grande, capaz de realizar tarefas grandiosas. Competente, bondoso e inteligente.

Alerta

Os librianos ficam no alerta até às 11h54, e a rotina deve prevalecer enquanto durar este período negativo. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos escorpianos no trabalho e vida pessoal.

Áries – Tem gostos simples, reações rápidas e energia para lutar pelo que deseja. Age na hora, impaciente, e por vezes, egoísta. Pode não primar pela coerência, mas destaca-se pela ação imediata e direta. C. 485 M. 5966

Touro – Parece ruminar tudo o que capta: ideias, impressões, lembranças, situações. Quer estar seguro antes de agir e quando o faz, concentra sua força, de maneira constante e obstinada. C. 502 M. 8028

Gêmeos – Simboliza o processo de transformação, gerado pela luta entre dois princípios antagônicos: a razão e o instinto, a sombra e a luz, o Sol e a Lua. É regido por Mercúrio, o veloz mensageiro dos deuses. C. 751 M. 0172

Câncer – Rege o estômago, os seios, o útero, as vísceras ocas, as mucosas internas. Daí a predisposição para perturbações digestivas, alcoolismo, doenças de fundo emocional e tendência para engordar. C. 219 M. 1890

Leão – Apesar de ambicioso, tem forte senso de dignidade, é fiel e solidário. A pompa, o brilho, a ostentação muitas vezes o atraem. Seu caráter magnânimo e auto confiante inclina-o para as grandes obras. C. 078 M. 2643

Virgem – Mostra disposição marcante para a análise, o controle, a delimitação, a precisão, a seleção de todas as coisas. Sua maior característica é a noção dos detalhes. C. 337 M. 4505

Libra – A busca da harmonia é marcante na escolha de profissões como as relações públicas, o direito, a diplomacia, o aconselhamento pessoal, a psicologia, o serviço social. C. 807 M. 2839

Escorpião – A coragem e a determinação dão intensidade aos seus atos. Sua natureza é apaixonada e criativa, mas também obstinada. O potencial para a destruição é tão grande quanto para a regeneração. C. 949 M. 3474

Sagitário – O desejo de viajar, aventurar, projetar ideias e fazer planos, expandir as coisas para além dos limites previstos, torna-o bom magistrado, professor, político, filósofo, religioso, líder moral. C. 669 M. 9711

Capricórnio – É cauteloso com as paixões, no fundo precisa de segurança e estabilidade. A disciplina e a paciência permitem grandes realizações. A tendência à solidão às vezes causam muitas frustrações. C. 396 M. 1254

Aquário – O espírito humanitário pode levá-lo a lutar pela fraternidade universal, ou a romper com as estruturas e as tradições. Pois a independência lhe é fundamental, e dela não abre mão. C. 160 M. 7395

Peixes – Dá ideia de uma união simbólica entre o céu e a terra, para formação de um novo universo. Os peixes, símbolos da fertilidade, são também as duas energias primordiais, as duas força opostas. C. 013 M. 6687

