Horóscopo do dia: domingo (25.08.24)

Dependentes e trabalhadores, muitos virginianos tem a tendência de se tornar até obcecados pelo trabalho. Gostam de ordem e de cada coisa em seu lugar. De fato, eles se sentirão felizes em fazer parte de uma organização eficiente, onde poderão contribuir no sentido de alcançar o máximo de produtividade. O virginiano apresenta uma atitude bem definida em relação à talento e técnica são combinados com uma visão prudente e pragmática das tendências de mercado.

A responsabilidade é uma de suas maiores virtudes. Tem facilidade para administrar. Gosta das coisas bem feitas, por isso não deixa nada inacabado. A família será seu porto seguro. Companheiro, generoso e aplicado.

Os nativos de Touro passam o domingo no alerta, e a indicação é de cuidados com seu forte temperamento. Fuja de ambientes agitados e discussões com seu par afetivo e família. Se puder tire o dia para descansar e repor as energias.

Áries – Tem o hábito de agir pelo impulso e não é raro arriscar palpites em jogos e apostas. Por causa disso, acaba não aproveitando as boas oportunidades e acredita nas no seus esforços do que na sorte. C. 113 M. 2591

Touro – Por ser realista, não é de ficar esperando a sorte bater à sua porta e luta com unhas e dentes pela sua estabilidade. Costuma alcançar o sucesso ainda jovem, pois não descansar enquanto não realiza seus objetivos. C. 741 M. 5289

Gêmeos – A sua criatividade ajuda a sua estrela a brilhar. Tem habilidade incrível de reverter situações complicadas em grandes oportunidades. Gosta de apostar de vez em quando e costuma lucrar com uma certa facilidade. C. 355 M. 0516

Câncer – Não se considera uma pessoa de muita sorte, mas sabe como ninguém aproveitar as chances que aparecerem, pois quer ter segurança financeira. Saber ouvir a sua intuição e, dela tirar grandes oportunidades. C. 774 M. 6463

Leão – Azar é uma coisa que não existe na sua vida, pois é considerado o mais sortudo do zodíaco. Mesmo quando nada sai como imagina, consegue virar o jogo e ainda faturar com isso, graças à sua confiança inabalável. C. 022 M. 3060

Virgem – Não é uma pessoa que acredita muito na sorte e, quando faz alguma aposta, está pensando em melhorar a vida financeira. Prefere investir mais no seu trabalho e na determinação do que na sua estrela. C. 979 M. 2302

Libra – Como possui um talento nato para lidar com as pessoas, sabe usar os seus conatos para melhorar a sua vida pessoal. E, é nesse dom de se comunicar que dá para ver como lida com a sua sorte. C. 504 M. 1942

Escorpião – Para desfrutar a sua sorte ao máximo, combina a sua determinação com a sua intuição elevada. Costuma se dar bem em jogos e apostar, mas não sabe compartilhar com os outros. C. 846 M. 5822

Sagitário – Confia demais na sua sorte e, por isso, acredita muito mais na força do destino do que nas recompensas vindas do seu trabalho. Costuma se arriscar em jogos, não importando se vai ganhar ou perder. C. 237 M. 1105

Capricórnio – Não costuma ficar pensando na sorte, pois acredita que, de mesma forma como vem, ela desaparece. Por isso, prefere arregaçar as mantas e trabalhar para conquistar os seus mais ousados sonhos. C. 662 M. 8756

Aquário – Embora não acredite muito na sorte, não é uma pessoa que desperdiça as chances. Não é de se preocupar com isso, pois confia muito na sua inteligência e criatividade, e não crê em maré de azar. C. 584 M. 4672

Peixes – Acredita que a sorte está ao seu lado sempre. Isso faz com que encontre soluções para as situações mais complicadas e ainda lhe ajuda a ter lucros extras. Também sabe ouvir a sua intuição. C. 448 M. 9935

