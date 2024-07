Horóscopo do dia: domingo (28.07.24)

Um leonino positivo é uma pessoa digna e nobre. Sabe como ninguém ser generoso, otimista, criativo e acima de tudo leal. Sabendo o que quer da vida e prezando sua carreira e sua família acima de tudo, é muito firme em suas decisões e não se deixa demover com facilidade a menos que tenha argumentos racionais e benéficos para fazê-lo.

Quem nasceu hoje

Entrega-se por completo ao que esta fazendo, sem exceção. Como tem muita energia, está sempre atrás de novos objetivos profissionais e pessoais. As viagens e lugares diferentes exercerão grande influência neste nativo. É atraente, companheiro e vigoroso.

Alerta

Os nativos de Touro passam o domingo no alerta, e os astros indicam ficar na rotina. Cuidado com gastos fora do orçamento Fase desfavorável para viagens. Procure cuidar mais da sua saúde. No amor, evite brigas desnecessárias.

Áries – O planeta Marte dá uma grande energia mental É um líder, mas muito ambicioso. Não gosta de chefes. Possuidor de gênio forte, bastante irritável. Ama a justiça, mas está inclinado a ir aos extremos, caso se sinta indignado. C. 679 M. 8845

Touro – Seu planeta regente Vênus lhe dá confiança, firmeza e convicção. São cautelosos e bastante prudentes. Habitualmente tem paciência e espera longo tempo até que amadureçam as oportunidades. C. 816 M. 7321

Gêmeos – Seu planeta regente Mercúrio lhe dá mobilidade, é mutável em suas opiniões e inconstante. Grande amor ao lar e à família. A criatividade é acentuada, assim como a habilidade manual. C. 094 M. 2783

Câncer – A Lua seu regente o faz sensível, versátil, mas por outro lado retraído e com profundas alterações de humor, principalmente nas mudanças das fases da Lua. Muitas vezes inclinado a lamentar-se e queixar-se à toa. C. 438 M. 1160

Leão – Seu regente é o Sol, que por sua influência astral o torna um líder nato, pleno de energia, mas por vezes um tanto inquieto e nervoso. Dono de uma criatividade excepcional consegue desenvolver bons trabalhos. C. 240 M. 5204

Virgem – Mercúrio, seu planeta regente, indica uma mente ágil com rápida associação de sabedoria e praticidade. São meticulosos, não deixam escapar uma chance para aprimorar a cultura, através de cursos e leitura. C. 787 M. 3419

Libra – Vênus, o seu planeta regente dá inclinações românticas e idealizadoras da beleza,da arte e do amor. Quase sempre é afável, alegre e comunicativo. Geralmente sofre muito por causa de sua natural indecisão. C. 301 M. 0597

Escorpião – Plutão que rege seu signo indica que você é capaz de tudo, vai fundo em todas as questões e não gosta da superficialidade. Os escorpianos costumam provocar fortes sentimentos nas pessoas, como admiração ou medo. C. 842 M. 7956

Sagitário – Júpiter seu planeta regente dá indicações de sinceridade e confiança no futuro. São pessoas expansivas, comunicativas e irradiam alegria por todo o ambiente onde circulam, contagiando de felicidade quem está à sua volta. C. 927 M. 4030

Capricórnio – Saturno seu planeta regente lhe dá um espírito prático, obstinado, manipulador e intransigente. O signo do trabalho, da paciência, do determinismo e da longevidade, pode chegar facilmente aos 90 anos. C. 063 M. 2622

Aquário – A poderosa influência de Urano o predispõe a estar pelo menos a alguns anos à frente dos demais. Atrai para si a marcante característica da evolução. C. 155 M. 6178

Peixes – O pisciano tem trânsito livre entre os dois lados da vida: no mundo do pode ser, e o mundo concreto que atua sob a forma de compaixão, arte, música e visão geral do que se tem pela frente. C. 593 M. 9765

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM