Horóscopo do dia: o que a previsão diz para o seu signo

O ariano tende a ser um excelente pai para uma criança extrovertida e desinibida, pois fará tudo para encorajar a independência de seu filho, permitindo que ele realize as mais diversas experiências e, como consequência, corra riscos.

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O pai ou a mãe de Áries podem levar a uma tomada de posição decisiva na vida “vencer a todo custo” é o seu lema. Os pais darão à criança toda liberdade e espaço que ela necessitar, mas não saberão transmitir-lhe segurança, e vez ou outra irão ficar impaciente com um filho um pouco mais apegado a eles.

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Quem nasceu hoje

Tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda ao próximo. Assim, é pessoa com grande energia, e está sempre em busca do sucesso profissional. Desse modo, por ser confiável e bondoso terá diversos amigos. Inventivo, vigoroso e verdadeiro.

Tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda ao próximo. Assim, é pessoa com grande energia, e está sempre em busca do sucesso profissional. Nesse sentido, por ser confiável e bondoso terá diversos amigos. Inventivo, vigoroso e verdadeiro.

Alerta

Os nativos de Áries ficam no alerta até às 12h59, e os astros aconselham rotina enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos taurinos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Previsão

Áries – Você acorda no alerta, e fica nessa fase negativa até às 12h59. Então, deixe as decisões dos negócios e trabalho para o período da tarde. Você esta sensível as opiniões da família. Amor em paz. C. 145 M. 0776

Touro – A influência atual do Sol, pede equilíbrio e paciência até o dia 20. Hoje se prepare, a Lua o desfavorecerá a partir das 12h59, é o seu alerta. Assim, controle a impaciência com as pessoas a sua volta. Amor equilibrado. C. 614 M. 9743

Gêmeos – A sua ambição em alta proporciona a realizar bons negócios. Conseguirá acertar os problemas financeiros e contar com apoio. Dessa forma, maior segurança na vida familiar. Dê carinhos ao seu amor. C. 986 M. 3510

Câncer – Dia positivo no trabalho e negócios. Tire proveito dos contatos que fizer para acertar novos compromissos financeiros. Então, avalie o que é mais importante no setor familiar. Boa saúde. Amor vibrante. C. 709 M. 8962

Leão – Clima positivo para realizações profissionais e financeiras. Desse modo, pode desenvolver novos negócios, sair para compras de uso pessoal e viajar. O Sol protege suas ações na área familiar. Forte sedução no amor. C. 371 M. 1482

Virgem – Dia que deve procurar pessoas que possam colaborar na área de trabalho. Se dedique mais aos novos negócios e, evite tantas críticas ou exigências. Compreensão do seu amor. C. 058 M. 7643

Mais previsões

Libra – Você tem alguns planetas no seu signo oposto, o que ajudará a resolver problemas familiares e financeiros. Desse modo, clima harmonioso no trabalho, pode iniciar novos negócios. Seu amor precisa de compreensão. C. 832 M. 2198

Escorpião – Fase que terá apoio para resolver os problemas do seu trabalho. Assim, conseguirá acertar assuntos dos negócios e contar com boa entrada de dinheiro. É hora de mostrar seu potencial. Amor acelerado. C. 221 M. 4039

Sagitário – O período é positivo para organizar e acertar os negócios e trabalho. Poderá contar com apoio para inovar na sua profissão. Então, disposição para resolver assuntos da família. Boa concentração na vida afetiva. C. 420 M. 5381

Capricórnio – Fase para acertar pendências da família, positivo para compras e colaborar com colegas de trabalho. Vencerá os problemas financeiros. Então, pode receber proposta de parceria. Amor excitante. C. 191 M. 4828

Aquário – O dia reserva novidades na área profissional, você esta pronto para ganhar mais. A família procura colaborar com o setor financeiro. Então, conte com Escorpião, Peixes e Áries. Saúde perfeita. Amor controlado. C. 061 M. 4105

Peixes – A fase é bem tranquila para compras, viagens, resolver problemas da área de negócios e acertos para quem é funcionário. As finanças estão bem colocadas. Assim, aumento do seu prestígio. Amor criativo. C. 137 M. 2259