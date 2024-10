Horóscopo do dia: quarta-feira (02.10.24)

Os nativos de Libra tendem a se apaixonar com facilidade, confundindo esse sentimento passageiro com o verdadeiro amor. Por isso, muitos se casam jovens, no entusiasmo da paixão, e depois vivem para lamentar isso, pois preferem seguir num relacionamento infeliz a enfrentar a vida sozinhos outra vez. A personalidade é indolente, charmosa e agradável, e para ele todos os relacionamentos assumem a maior importância.

Quem nasceu hoje

É movido pela vontade de fazer as coisas certas. Não desiste de um projeto até alcançar as metas traçadas. Deixa sua alegria transparecer em todos momentos. Terá facilidade para trabalhar no comércio. É perspicaz, companheiro e decidido.

Alerta

Os librianos passam o dia no alerta, e o mais aconselhado será manter a rotina durante este período negativo. As negociações estão desfavorecidas. Cuidado com gastos fora do orçamento. Tenha paciência com seu par afetivo e família.

Áries – Você tem Marte ainda na sua quarta casa trazendo soluções domésticas, apoio da família e renovação no lar. Pode investir em imóveis ou decoração. Novidades sobre as finanças. Muita paz no amor. C. 346 M. 8479

Touro – Fase que sem notar chama a atenção dos invejosos, então, fuja de determinadas situações. O trabalho e os negócios continuam bem colocados. Sucesso com vendas e viagens. Amor descontraído. C. 490 M. 3657

Gêmeos – Período que terá apoio da família nos projetos financeiros, vem mais dinheiro e bons negócios. A pessoa amada precisa de atenção. Melhora a resistência física. Sorte em jogos e loteria. C. 810 M. 1926

Câncer – Dia que estará confiante com o rumo dos negócios e trabalho. Espere que vem novidades. No lar deverá dar mais apoio a librianos e leoninos. Boa intuição. Sorte com novos projetos. Amor fascinante. C. 985 M. 4748

Leão – Nesta fase deve analisar propostas de trabalho. Chances de novos ganhos. Boa relação com parentes e vizinhos. Emoções fortes com seu par afetivo. Vênus, na sua quarta casa traz amor e mudanças no lar. C. 267 M. 6101

Virgem – A Lua esta no seu signo proporcionando paz e sucesso para renovação nos negócios. Ideias originais podem ser colocadas na vida familiar, já que todos contam com você. Respire fundo e viva o amor. C. 734 M. 0283

Libra – O dia é de alerta e você deve ser rigoroso com seu dinheiro, adie compras, mudanças nos negócios e dê apoio a colegas do seu trabalho. A pessoa amada esta muito sensível, não entre em discussões. C. 563 M. 7854

Escorpião – Você precisa de equilíbrio para não criar problemas no setor profissional, evite a qualquer custo mudanças e novos gastos. Atenção com a saúde que esta mais delicada. Amor em paz. C. 409 M. 9376

Sagitário – As influências indicam dificuldades financeiras e afetivas. Seja rigoroso com seus gastos e não culpe ninguém pelos problemas. Organize a vida afetiva, que vem com ciúmes. Não discuta no trabalho. C. 621 M. 5438

Capricórnio – O momento é positivo e você vê os resultados das suas iniciativas nos negócios, inclusive da família. Sucesso com novas atividades em sociedade ou parcerias. Favorável para viagens. Amor sensual. C. 852 M. 3510

Aquário – Período que sente necessidade de realizar mudanças nos negócios e trabalho. Irá contar com o sucesso e mais dinheiro. Mas, terá que dar apoio a pessoas da família. Esta entusiasmado no amor. Pode viajar. C. 170 M. 6192

Peixes – Nesta fase irá sentir o peso da responsabilidade no trabalho e negócios. Não peça apoio, conseguirá resolver tudo sozinho. Seu amor, transmite compreensão. As finanças vão bem. C. 780 M. 2069

