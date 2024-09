Horóscopo do dia: quarta-feira (04.09.24)

A personalidade de Virgem é marcada por uma inteligência aguda que os nativos deste signo usam para analisar e compreender a ordem natural das cosias. Tendem a ser metódicos e precisos, atraídos por todo conhecimento que possa ter aplicado de forma útil. Confirmando tal preocupação, partilharão essa experiência com todos e, na ânsia de cumprir a sua parte, é possível que saiam de sua reserva natural.

Quem nasceu hoje

Tem uma capacidade profissional privilegiada e com excelente noção de comando. Está sempre em busca de novos objetivos. Nada o deterá até alcançar as metas traçadas. Terá muitos amigos por ser confiável e generoso. É criativo, forte e correto.

Alerta

Os virginianos ficam no alerta até às 13h13, e o mais aconselhado é a rotina durante este período negativo. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos librianos no trabalho e vida pessoal.

Áries – Dia que deve se adaptar as mudanças que começam acontecer no lar, nada de negativo ao contrário terá apoio para realizar novos projetos financeiros e ter novidades no trabalho. Novo impulso no amor. C. 846 M. 7210

Touro – Júpiter, traz segurança para inovar e abrir caminhos no setor financeiro. Conseguirá se livrar de pessoas negativas. É tempo de sucesso nos negócios. Evite ficar nervoso, não há motivos. Amor em evidência. C. 012 M. 9707

Gêmeos – Você estará resolvendo problemas do lar e deve dar apoio e incentivo a nativos de Virgem e Aquário. Mudanças benéficas no trabalho e respostas positivas nos negócios. Amor precisando de você. C. 974 M. 4186

Câncer – Dia que deve ter plena confiança nos seus projetos de negócios e trabalho. Aumentam as chances de acertar as finanças. Criatividade em alta. Pode iniciar cursos. Vênus, equilibra a vida amorosa. C. 587 M. 8373

Leão – Sua boa vontade deve trazer a solução para problemas dos negócios e trabalho. Entrada extra de dinheiro e novos compromissos financeiros. Criatividade em alta. Momentos de carinhos no amor. C. 403 M. 6022

Virgem – Você ainda acorda no alerta e deve deixar os problemas, gastos e mudanças no trabalho para a tarde. A Lua passa a influenciar seu signo a partir das 13h13, trazendo tranquilidade no lar e com seu amor. C. 229 M. 3566

Libra – Fase que caminha pelo popularmente inferno astral e precisará de energia e bons pensamentos. Vênus, protege o amor e as finanças. Mas, a partir das 13h13, terá a Lua o desfavorecendo é o seu alerta. C. 157 M. 5415

Escorpião – Há necessidade de paciência para superar problemas profissionais e na vida familiar. Vênus, fica na sua desfavorável 12ª casa, até o próximo dia 24. Seja sensato no trabalho. Amor com ciúmes. C. 727 M. 1093

Sagitário – Dia que você sente que esta tudo bem, pode sair para compras, decisões profissionais, acertos com sócios e familiares. Boas chances de lucro em suas transações comerciais. Amor e lar com carinhos. C. 661 M. 2344

Capricórnio – Pode sair da rotina: viajar, negociar e contar com todos do trabalho e negócios. Surpresas boas nas finanças. Notícias ótimas da família. Momentos de paz no lar. Seu amor transmite paixão. C. 395 M. 0837

Aquário – Fase que sua intuição traz o caminho certo para negociar e mudar muita coisa do trabalho. Comece a pensar mais em você, cuide da saúde, da aparência e compras pessoais. Clima excelente no amor. C. 238 M. 6659

Peixes – Período propício para iniciar parceria. Descontração total e determinação para resolver assuntos financeiros e contar com apoio de sócios. Amor com novos planos de convivência. C. 440 M. 7968

