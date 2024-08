Horóscopo do dia: quarta-feira (07.08.24)

Os leoninos gostam de calor, físico e afetivamente falando. Adoram cores alegres, diversões e conforto. Eles esperam ser amados e apreciados como acham que merecem, isto é, sendo o centro das atenções. Só assim se sentem felizes e tranquilos, pois a falta de atenção invariavelmente lhes causa stress de maior ou menor grau. A coisa mais estressante para um leonino é não se sentir amado.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa positiva. Terá facilidades para trabalhar em projetos próprios. Os obstáculos da vida não serão capazes de tirar seu bom humor e vontade de viver. Estará sempre dando apoio à família e amigos. É animado, bem disposto, e forte.

Alerta

Os nativos de Virgem passam o dia no alerta, o período se apresenta muito complicado. Adie as mudanças no trabalho para não ter surpresas desagradáveis, não corra riscos. Evite entrar em atritos com seu par afetivo e família.

Áries – Dia que deve ser aproveitado para se aproximar de bons negócios, contar com apoio para renovar o trabalho e iniciar projetos. Sócios, colegas e superiores todos estão ao seu lado. Amor romântico. C. 405 M. 6844

Touro – Dia para resolver problemas familiares com enormes chances de negócios ligados ao setor imobiliário. Mudanças no trabalho trarão sucesso. Amor participativo. Você esta de bem com a vida. C. 566 M. 4985

Gêmeos – O dia será repleto de mudanças, encontros de negócios e compromissos profissionais. Agitação na vida familiar. Animação com amigos, conseguirá apoio a novos projetos. Amor com ciúmes. C. 943 M. 3058

Câncer – Criatividade e facilidade de dialogar trarão novas oportunidades no trabalho ou para quem procura emprego. Colaboração da família. Conte com boa entrada de dinheiro. Surpresas no amor. Saúde boa. C. 719 M. 9570

Leão – Seu dinamismo será notado por todos. Ótimo astral para se reconciliar com pessoas do trabalho e familiares. Procure insistir em organizar as finanças, não passe dos limites nos gastos. Amor ousado. C. 089 M. 2496

Virgem – Você tem Mercúrio que rege seu signo, retrogradado por isso não crie problemas no trabalho e lar. Nem todos te compreenderão. Coloque mais energia nos seus projetos. Dia de alerta. C. 698 M. 3567

Libra – Um bom dia para realizar novos projetos no lar, incluindo compras e visitas à parentes. Na área afetiva problemas precisam ser rapidamente resolvidos, sonhos que se desfazem. Saúde neutra. C. 871 M. 1624

Escorpião – O astral esta fantástico para quem deseja alcançar posição de destaque no trabalho ou negócios. Colaboração da família nos seus projetos. No amor, o ideal é ser mais participativo. Saúde em ordem. C. 050 M. 7239

Sagitário – As mudanças serão bem vindas nos negócios. Vencerá todos os obstáculos, conseguirá mostrar seu talento e ganhará prestígio. Dinheiro não deve faltar. Novas aberturas no amor. C. 122 M. 5396

Capricórnio – Fase que deve buscar a colaboração de parentes e colegas de trabalho. Um pouco de cuidado no emocional, reaja e aceite mudanças no lar. Amor correspondido. Cuide da vida espiritual. C. 236 M. 0109

Aquário – Período para contornar os problemas com parentes, o diálogo será necessário para superar as dificuldades. Domine a inconstância nos negócios, aceite apoio de Leão e Escorpião. Amor difícil. C. 947 M. 2795

Peixes – O dia reserva bons contatos de negócios, apoio para renovar o trabalho e conquistar o equilíbrio financeiro. Libere mais o amor, seja gentil. Com a saúde é bom não abusar, evite bebidas alcoólicas. C. 364 M. 8275

