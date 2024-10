Horóscopo do dia: quarta-feira (09.10.24)

O contato com a natureza para o libriano é uma de suas motivações básicas, procure não perder esse contato, esteja sempre disposto a caminhadas e excursões pelos campos e pelas montanhas. Férias no campo podem ser uma espécie de recurso para recarregar suas baterias.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com muitos ideais. Dinâmico, está sempre atrás de novos desafios, seja na vida pessoal como profissional. Exercícios físicos terão papel essencial para uma vida mais equilibrada. É engenhoso, intenso e rigoroso.

Alerta

Os capricornianos passam o dia no alerta. Evite negociar, acertar viagens ou pedir empréstimo financeiro. O nervosismo pode trazer discussões com à família. Controle as cobranças para não magoar a pessoa amada. Saúde em baixa.

Áries – Boa disposição para o trabalho, e vontade de iniciar novos projetos. Pode acertar parcerias. Positivo para compras, viagens e resolver assunto familiar. Disposição incrível na saúde e sexo. Amor agradável. C. 083 M. 1792

Touro – Fase que pode colocar seus pontos de vista nos negócios e trabalho, mas sem agredir ninguém com suas palavras. Boas mudanças financeiras e até familiares. A saúde pede cuidados com alimentos e bebidas. C. 118 M. 2340

Gêmeos – O seu trabalho traz satisfação, pode contar com sócios e se for funcionário vem boas novidades. Pode tentar na loteria. Motivação forte no amor, paixão em alta. Conte com Aquário e Áries. Saúde em ordem. C. 520 M. 8485

Câncer – Nesta fase o trabalho rende acima do esperado e você poderá contar com novidades. Solução para questão familiar e alegrias com mudanças que pretende realizar. Saiba aproveitar o seu sucesso. C. 857 M. 9815

Leão – Período propício para renovar seus negócios, abrir frentes de trabalho e esquecer dúvidas sobre as finanças, que estão bem e continuarão assim. Dê mais apoio ao seu amor. Tente na loteria. C. 206 M. 3657

Virgem – Bom dia para resolver os problemas domésticos. Tranquilidade com o setor financeiro. Sorte exaltada no trabalho, que vem com novidades. Cumplicidade com seu amor. C. 979 M. 5526

Libra – Fase de grande dinamismo nos negócios e renovação do trabalho. Saia para compras pessoais. Poderá contar com apoio da família e viver intensamente o amor. Conte com Leão e Áries. Saúde em alta. C. 512 M. 2227

Escorpião – Você sabe que ainda tem uns dias para se cuidar. Mercúrio o planeta da comunicação estará no seu signo dia 14. Portanto não conte muito com a família e com os seus amigos. Amor regular. C. 480 M. 6632

Sagitário – O setor financeiro e afetivo pedem cautela com suas exigências. Vênus, o planeta do amor, só estará no seu signo no dia 18. Poderá enfrentar o mau humor da pessoa amada e o ideal é ficar na sua. C. 646 M. 9060

Capricórnio – Você passa pelo alerta e estará mais reservado. Adie viagens, compras à prazo e mudanças nos negócios. Evite emoções fortes e no amor precisará dar um tempo. Desentendimento com familiares. C. 335 M. 4758

Aquário – Nesta fase você se sente preparado e com impetuosidade para renovar o trabalho e negócios. Muita dedicação para novos projetos, indicando compra e mudança de residência. Amor ardente. C. 763 M. 8106

Peixes – Você está com disposição para acertar os problemas financeiros. Dê atenção as pessoas que negociam com você. Novidades financeiras estão em suas mãos. Amor encantador. Conte com Gêmeos e Libra. C. 294 M.1973

