Horóscopo do dia: quarta-feira (11.09.24)

O virginiano não tolera desperdício de esforços. Para ele o amor sensual não é complicado nem tão espetacular. No fundo, ele deseja encontrar uma mulher ideal, para ser a única. A virginiana hesita muito antes de se relacionar com alguém. Primeiro a pessoa tem que passar pelo teste da segurança e confiabilidade. Geralmente, demora para iniciar sua vida sexual.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de personalidade marcante. Alcançará postos de destaque na vida profissional. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Tem um bom coração e está sempre ajudando os mais necessitados. Empreendedor, ousado e de bom gosto.

Alerta

Os nativos de Sagitário passam o dia no alerta, e o mais recomendado é a rotina. No amor vá com calma e resolva os problemas com equilíbrio. Separe as questões familiares das profissionais. Saúde em leve baixa. Viagens desfavorecidas.

Áries – Dia que a agitação profissional vai exigir maior controle de suas emoções. Não discuta no trabalho, com quem negocia e adie decisões sobre mudanças. No amor você só tem a ganhar, Vênus traz paixão. C. 684 M. 7853

Touro – Nesta fase você deve realizar bons negócios, sairá vitorioso. Aceite apoio financeiro em novas iniciativas. Amor bem colocado, reforçando a convivência. Saúde bem equilibrada. Tente na loteria. C. 842 M. 1479

Gêmeos – Período que pode ampliar os negócios e trabalho. Apoio integral em novas iniciativas. Terá que resolver problemas da família. Não faltarão estímulos para curtir seu amor. Conte com Leão. C. 198 M. 0632

Câncer – Fase que esta fortalecido espiritualmente. Convivência harmoniosa no trabalho, que pode ser cansativo, mas compensador. Apoio e companheirismo da família. Novos estímulos no amor. C. 523 M. 6314

Leão – Você estará inclinado a resolver problemas da família. Mudança relativa à sua residência, como reforma, compra e acertos com a vinda de parentes. As finanças estão equilibradas. Organismo com energia. C. 775 M. 5548

Virgem – Você passa por um período feliz, conseguirá resolver a maior parte dos problemas, incluindo os financeiros. Sucesso com bens e imóveis. Fase para resolver questões profissionais. Cuide da aparência. C. 409 M. 2091

Libra – Fase que estará satisfeito com o relacionamento afetivo, positivo para acertar os problemas. O ideal é ir devagar em suas exigências no trabalho e lar. Vênus, no seu signo traz tranquilidade financeira. C. 221 M. 4063

Escorpião – A Lua esta no seu signo e você sente que conseguirá resolver assuntos da família. A partir do dia 22 você entrará no inferno astral, então se organize já. Coloque em ordem seu lar e trabalho. C. 124 M. 3617

Sagitário – Você passa pelo alerta, a Lua o desfavorece, e você precisará de paciência para não ter dificuldades com a família e muito menos no trabalho. Rebeldia no amor. Problemas com o seu intestino. C. 037 M. 7796

Capricórnio – Dia que haverá boa comunicação no trabalho. Pode contar com a colaboração espontânea de todos. Tranquilidade no seu lar. Atração física em alta. No final da noite entrará no alerta. C. 940 M. 8121

Aquário – O astral é favorável para solicitar favores no trabalho e pensar em mudar os negócios feitos em parceria com a aprovação de todos. Comece a pensar num acerto afetivo, vem alguém especial. C. 357 M. 1903

Peixes – Dia que a sorte deve sorrir no trabalho e negócios que fluem para o sucesso. Pode solicitar favores e sair para compras pessoais. Novas atividades que podem trazer lucros. Amor com muita paixão. C. 862 M. 2689

