Horóscopo do dia: quarta-feira (14.08.24)

Quando o leonino se apaixona, é leal e constante no amor, e pode chegar a sentir as mais fortes emoções. É caloroso, ardente e sensual. Mas, sofre muito se não for atendido nos seus afetos. Gostará de uma companhia intelectual, alguém que possa admirar. É ciumento e também gosta de ser admirado e se sentir desejável. Para conquistá-lo, basta adulá-lo com carinhos e elogios, pois é muito vulnerável e isso.

Quem nasceu hoje

É lógico e procura agir dentro dessa linha na vida profissional e pessoal. Terá atração pela política e trabalhos junto ao grande público. Sabe usar o poder como poucos. Será persuasivo, cuidadoso e com grande prestígio em seu meio social.

Alerta

Os sagitarianos ainda passam o dia no alerta e os astros aconselham a rotina como o melhor caminho nesse período negativo. Evite assumir responsabilidades que não poderá cumprir. Não deixe o ciúme interferir na vida a dois. Saúde em baixa.

Áries – A fase é propícia para acertar todos os problemas da área financeira. Ideias ousadas e sua ambição despertarão interesse de pessoas dispostas a negociar com você. Dê apoio ao seu amor. C. 435 M. 3608

Touro – O período é de desafios na vida profissional e financeira. Suas relações de trabalho e amizades tendem a trazer boas chances de ganho. Apoio da família nos seus planos. Amor correspondido. Saúde boa. C. 390 M. 4254

Gêmeos – Pode acertar aberturas de trabalho. Avalie proposta financeira e vá rápido em busca do sucesso. Aposte na sua intuição e resolva os negócios da família. Não exponha sua vida afetiva. C. 797 M. 8183

Câncer – As indicações astrais dão conta de uma fase feliz. Realização de mudanças profissionais. Seus esforços em busca do sucesso estão acontecendo. Colaboração do seu amor. Tente na loteria. C. 564 M. 0595

Leão – A cada dia que passa o sucesso está mais perto. Será importante não dar importância a determinadas pessoas invejosas. Bom astral para os negócios da família. Vênus, abre seu coração para o amor. C. 885 M. 5920

Virgem – Você não deve esquecer que o Sol, só passa a transitar no seu signo dia 22. Invista em cursos de aperfeiçoamento e, tenha paciência no trabalho. Problemas com Sagitário e Libra. Não discuta com seu amor. C. 024 M. 7749

Libra – Fase que você está bem, mas deve se preparar para o inferno astral. Use sua inteligência e se programe para não ter problemas. Cuidado com novos gastos e mudanças profissionais. Amor com desavença. C. 270 M. 1846

Escorpião – O dia está bem equilibrado, a Lua no seu signo traz mais chances de acertar, iniciar novos negócios e abrir caminhos para uma grande vitória. Estabilidade no amor. A família procura colaborar. C. 608 M. 9574

Sagitário – O dia é de alerta, adie viagens, compra, mudanças no trabalho ou negócios. Espere mais uns dias para resolver assuntos da família. A saúde pode se ressentir, cuidado com a alimentação e a ansiedade. C. 919 M. 6072

Capricórnio – Fase que deve ter mais ação em relação ao seu trabalho e contar com mais dinheiro. Apoio de Câncer e Touro. A estabilidade familiar traz segurança para negociar. Apoio do seu amor. Saúde equilibrada. C. 034 M. 2615

Aquário – Período de total sucesso nos seus negócios. É hora de mostrar todo seu potencial em relação à vida profissional. Solução de antigos problemas. Evolução espiritual. Amor com muitos carinhos. C. 456 M. 3367 Peixes – Dia para colocar em prática alguns dos seus negócios e crescer profissional e financeiramente. Melhora a vida familiar, condições de viajar para rever parentes. Vênus, na sua casa sete, traz paixão. C. 143 M. 74391

