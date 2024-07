Horóscopo do dia: quarta-feira (17.07.24)

A modéstia, prudência e simplicidade são qualidades peculiares aos nativos de Câncer. Raramente se deixarão arrastar pela ostentação, não obstante apreciarem o conforto e o bem estar material. Em virtude das misteriosas irradiações de Câncer os que nascem sob sua influência sentem-se atraídos para as pesquisas no campo espiritual; gostam das experiências psíquicas, feitas num sentido tanto científico como místico.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com muitos ideais. Irá defender suas opiniões com energia. Dinâmico, está sempre atrás de novos desafios na vida pessoal e profissional. Exercícios físicos terão papel essencial para uma saúde equilibrada. É engenhoso, intenso e rigoroso.

Alerta

Os nativos de Sagitário passam o dia no alerta. Evite negociar, acertar viagens ou empréstimo financeiro. O nervosismo pode trazer discussões com à família. Controle o que fala para não magoar a pessoa amada. Saúde em leve baixa.

Áries –O trabalho depende da sua força e dedicação para ter lucros. Dia para resolver problemas familiares. Evite gastos fora do orçamento. Não discuta com Sagitário e Peixes, sairá perdendo. Amor com charme. C. 028 M. 8485

Touro – Marte, esta no seu signo fazendo com que seja rápido nas decisões de negócios e conquiste já o que busca em termos financeiros. Dia positivo com seu amor. Boas notícias sobre dinheiro. Saúde ótima. C. 615 M. 3926

Gêmeos – Fase de fortes emoções nos negócios que trazem o sucesso financeiro. Estará de bom humor com a família, sócios enfim é só aproveitar. Pode assumir compromisso no amor. C. 539 M. 6892

Câncer – Alto astral nos negócios, vencerá todos os problemas e conseguirá o sucesso financeiro. Segurança em seu lar, que vem com mudanças. Poderá conquistar seus objetivos. Esta é uma fase feliz. C. 357 M. 5680

Leão – Dia tranquilo no seu lar, conseguirá solucionar os problemas da área financeira e profissional. Mais uns dias terá a tranquilidade desejada. Apenas, controle seus impulsos. Amor em fase de paixão. C. 546 M. 4108

Virgem – Dia para resolver os problemas do seu trabalho. A saúde esta em ascensão. Você se sente preparado para administrar a vida familiar e financeira. No amor terá algumas restrições. C. 168 M. 2779

Libra – O Sol na sua benéfica 10ª casa astral promete charme, magnetismo e muita sorte nos negócios e trabalho. Aproveite para melhorar sua aparência e sair um pouco da rotina. Amor vibrante e lar com apoio. C. 905 M. 4743

Escorpião – Você esta livre do alerta e terá um dia que a família colabora com os negócios domésticos. Desfaça mal entendido no setor de trabalho. Positivo para viagens e compras. Dê apoio à Áries e Leão. C. 283 M. 1219

Sagitário – Você acorda no alerta e precisará de tranquilidade para enfrentar problemas familiares. Evite se alimentar com gorduras e frituras. Tenha paciência no trabalho. Amor com embaraços. C. 472 M. 9338

Capricórnio – A fase atual dá chances de mudar e acertar seus negócios. Tranquilidade com a família. Apoio para ter mais dinheiro. Bem estar e disposição para compras e trabalho. Amor com carinhos. C. 608 M. 8049

Aquário – Dia de bons momentos com a família, que procura trazer carinhos. Disposição para sair da rotina com compras, vendas e visitas. Apenas, inicie logo cuidados especiais com a sua saúde. C. 792 M. 0564

Peixes – Nesta fase só terá que sorrir, tudo e todos colaboram com seu sucesso. Concentre sua atenção nos negócios. Conte com entrada de mais dinheiro. Consolidação do trabalho. Amor com paz e paixão. C. 991 M. 7252

