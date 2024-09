Horóscopo do dia: quarta-feira (18.09.24)

No amor, o virginiano sé se entrega quando sente que a vida das pessoas corresponde com a sua. É difícil conseguir passá-lo para trás neste caso. Precisa ser mais tolerante nos relacionamentos, só assim encontrará a felicidade. Deve aprender a com seu signo oposto que é Peixes a ser mais compassivo, filosófico e religioso. Os virginianos são sensuais e práticos, mas não exatamente românticos.

Quem nasceu hoje

O bom humor é uma de suas maiores qualidades. Tem facilidade para captar os desejos das pessoas á sua volta. O sucesso profissional e pessoal acontecerá devido a sua grande energia. É alegre, nobre e compreensivo.

Alerta

Os arianos acordam no alerta e o mais indicado será manter a rotina. A intransigência pode abalar o setor de trabalho. Gastos somente de primeira necessidade. Não de ouvidos a fofocas, principalmente em relação a sua vida afetiva.

Áries – Dia de alerta, a Lua desfavorece novas ações, precisará ficar atento para não ter complicações no trabalho. Poderá enfrentar problemas de saúde, cuide da ansiedade. Obstáculos nos negócios. Amor neutro. C. 404 M. 7578

Touro – Fase especial para dar mais ênfase nos negócios, conseguirá o apoio que precisa. O momento é positivo para se reunir com sócios, superiores ou parceiros. Boa comunicação com a família. Amor com paixão. C. 272 M. 8313

Gêmeos – Bom período para acertar os negócios da família e sair para compras domésticas. As finanças tendem a crescer, pode pensar numa sociedade. Conte com seu amor, que esta mais apaixonado. C. 112 M. 5887

Câncer – Você começa a caminhar por um período de maior participação da família. Boas soluções financeiras. A saúde esta fortalecida. Ótimo para viagens, compras e até pensar em novo negócio. C. 389 M. 4908

Leão – Dia propício para negócios imobiliários. Lute por uma posição de destaque que sempre almejou. Não terá dificuldades financeiras. A pessoa amada precisa de mais atenção. Melhora o clima familiar. C. 639 M. 0722

Virgem – Suas vitórias estão ligadas a tudo aquilo que plantou ao lado de pessoas de poder de decisão. Pode haver mudança de emprego ou até de cidade. Os carinhos do seu amor e da família são totais. C. 053 M. 2895

Libra – Neste dia você esta um tanto tenso em relação ao trabalho e negócios. Não seja exigente com seus colaboradores. Procure mudar seu método de julgar. Mais uns dias e poderá usufruir de uma fase feliz. C. 226 M. 6134

Escorpião – A fase negativa se aproxima e você deve aproveitar agora para mudar alguns itens dos seus negócios, gastos e trabalho. Se organize para evitar a instabilidade. Hoje o dia é tranquilo, bom clima familiar. C. 715 M. 9061

Sagitário – Dia em que a convivência familiar esta bem colocada, boas notícias sobre as finanças domésticas. Sem problemas profissionais, pelo contrário conseguirá resolver um assunto financeiro. Amor com sedução. C. 535 M. 1291

Capricórnio – Você encontra o equilíbrio nos negócios. Mercúrio favorece a comunicação, os negócios, assinatura de contratos e chances de maiores ganhos. Paixão para os desimpedidos ou que tiveram problemas. C. 493 M. 3076

Aquário – Dia que receberá boas notícias familiares e com isso você se sente livre para organizar os negócios e contar rápido com o sucesso. Oportunidades com viagens, acertos afetivos e parceria comercial. C. 860 M. 7443

Peixes – A Lua esta no seu signo facilitando ajustar pequenos problemas do trabalho e negócios. Fase de tranquilidade e novidades no lar. Paixão por Gêmeos ou Virgem. Destaque para acertos financeiros. C. 947 M. 2650

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM