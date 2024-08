Horóscopo do dia: quarta-feira (21.08.24)

Um leonino positivo é uma pessoa digna e nobre. Sabe como ninguém ser generoso, otimista, criativo e acima de tudo leal. Sabendo o que quer da vida e prezando sua carreira e sua família acima de tudo, é muito firme em suas decisões e não se deixa demover com facilidade a menos que tenha argumentos racionais e benéficos para fazê-lo.

Quem nasceu hoje

Suas atitudes são imprevisíveis, mas, sempre dirigidas para o bem. Será ativo, fazendo sucesso junto ao sexo oposto. Tem uma força criadora muito grande, capaz de realizar tarefas grandiosas. Competente, bondoso e inteligente.

Alerta

Os piscianos ficam no alerta até às 20h30, e a indicação é para manter a rotina enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos arianos nos próximos dois dias e meio no trabalho em vida pessoal.

Áries – Dia equilibrado, você sente a renovação das energias. A família transmite segurança, pode realizar novos negócios e contar com o apoio do seu amor. A partir das 20h30 entrará no alerta. C. 590 M. 3258

Touro – Você irá resolver com facilidade os negócios, pode pensar em abrir novos caminhos. Estão por acontecer mudanças na família. Maior estabilidade financeira. Seu amor precisa de mais atenção. Boa saúde. C. 145 M. 5470

Gêmeos – Aproveite a fase positiva que os astros trazem para o lar e trabalho. Favorável para acertar problemas domésticos, poderá contar com a participação da família. Pode viajar. C. 701 M. 9833

Câncer – A sua estrela brilha intensamente no trabalho e negócios, aproveite. Poderá contar com Escorpião e Capricórnio. No amor, não há do que reclamar. As finanças tendem a crescer. Saúde equilibrada. C. 364 M. 2391

Leão – Amanhã o Sol passa a favorecer o setor financeiro e profissional. Começam as mudanças, inclusive na vida familiar. Evite ser exigente com pessoas do trabalho. Não discuta com Câncer e Aquário. C. 863 M. 1715

Virgem – Você começa a sentir as boas energias. Amanhã o Sol passa a transitar no seu signo. Então dê tempo ao tempo e espere renovação na sua vida familiar, profissional e financeira. C. 217 M. 8681

Libra – O ideal é começar a planejar seus próximos passos e entender que o Sol, o desfavorece. Nada de atritos ou exigências no trabalho. O amor passa a trazer apreensões. Cuide da saúde. C. 931 M. 6509

Escorpião – Dia que encontrará apoio nos negócios e novos acertos profissionais. Cumplicidade na vida familiar, saia para compras domésticas. A saúde esta em dia. Boas energias no amor. C. 357 M. 2176

Sagitário – Você esta bem colocado perante sócios ou superiores. O astral favorece viagens, compras e início de negócios. Boas perspectivas financeiras. Pode contar com familiares, principalmente de Leão e Touro. C. 415 M. 3894

Capricórnio – A fase é excelente para colocar em prática os projetos que tem em mente e conquistar o equilíbrio financeiro. Os problemas começam a desaparecer. Apoio da família. Amor e paixão. C. 706 M. 4022

Aquário – Período que não deve passar dos limites nos gastos ou realizar qualquer tipo de mudança. Não conte com determinados familiares. Continue tendo equilíbrio. Amor exigente. Não viaje. Cuide da saúde. C. 089 M. 1960

Peixes – O dia é de alerta até às 20h30, não saia da rotina. A pessoa amada esta exigente, fazendo cobranças. Cuide da saúde. Desfavorável para viagens, compras e mudanças. Evite discussões com Libra. C. 274 M. 8647

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM