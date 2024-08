Horóscopo do dia: quinta-feira (22.08.24)

A constelação de Virgem é a sexta constelação zodiacal e simboliza a Assimilação. Tem como principal característica a Parcialidade. É um signo feminino; proporciona polaridade passiva, determina inteligência, método, a assimilação e indica dualidade de caráter e temperamento.

Quem nasceu hoje

É lógico e procura agir dentro dessa linha na vida profissional e pessoal. Terá atração pela política e trabalhos junto ao grande público. Sabe usar o poder como poucos. Será persuasivo, cuidadoso e com grande prestígio em seu meio social.

Alerta

Os arianos passam o dia no alerta e os astros aconselham a rotina como o melhor caminho nesse período negativo. Evite assumir responsabilidades que não poderá cumprir. Não deixe o ciúme interferir na vida a dois. Saúde neutra.

Áries – Você acordou no alerta e a rotina é indicada no trabalho. Cuide da saúde, evite exageros alimentares, bebidas e controle sua ansiedade. Domine seu orgulho e não crie problemas com seu amor. C. 339 M. 0602

Touro – O Sol passa a favorecer sua quinta casa, essa é uma das melhores fases do ano. Positivo para mudanças no trabalho, início de negócios e vencer os desafios no lar. Novidades nas finanças. C. 974 M. 8840

Gêmeos – A influência do Sol a partir de hoje traz oportunidades de resolver os problemas do lar. Positivo para negócios imobiliários, compra, venda e reforma da sua casa. A participação da família será acentuada. C. 726 M. 4745

Câncer – Período em que estarão abertas as oportunidades no lar, no trabalho, no amor e finanças. Conseguirá dar uma guinada nos problemas e viverá a felicidade ao lado da família. Boa saúde. C. 834 M. 9619

Leão – Você que estava esperando um período positivo, ele acabou de chegar. O Sol passou a influenciar sua segunda casa trazendo a consolidação dos negócios e trabalho. Satisfação ao lidar com novas tarefas. C. 094 M. 1258

Virgem – Finalmente chegou a fase que estava esperando. O Sol passa a influenciar seu signo trazendo saúde, paz, êxito nos negócios e trabalho. Gradativamente tudo caminhará bem. Amor com definição. C. 613 M. 3076

Libra – Fase que precisará de paciência e bons pensamentos. Não deixe as preocupações criarem dramas ao seu redor. O Sol passa a influenciar sua desfavorável 12ª, casa trazendo inconstância no amor. C. 152 M. 0361

Escorpião – Período de renovação nos negócios, trabalho e vida familiar. Você sente a força dos seus pensamentos trazendo êxito. O sucesso começa a fazer parte do seu dia-a-dia. Tente na loteria. C. 260 M. 7599

Sagitário – A influência do Sol na sua positiva 10ª casa, é sinal de sucesso profissional, familiar, financeiro e afetivo. Você vê renovado todos os seus projetos e conseguirá conquistar a paz. Amor carinhoso. C. 301 M. 6578

Capricórnio – O momento é excelente para acertos nos negócios, trabalho, vida familiar e tudo o que quiser. Alcançará fácil o equilíbrio no lar. O clima no amor é forte. Bom para viagens, compras e mudanças. C. 491 M. 5187

Aquário – A influência do Sol na sua oitava casa, indica um mês de cuidados nas finanças. Evite a insegurança e não crie problemas no trabalho. Fase que sentirá maior necessidade da sua religião. C. 847 M. 4432

Peixes – O Sol passa a influenciar sua sétima casa. É o período que marca seu coração com uma grande paixão, que pode ser por Virgem. Aproveite para organizar os negócios e trabalho. Lar com paz. C. 589 M. 2923

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM