Horóscopo do dia: quarta-feira (24.07.24)

O leonino é caloroso, ardente e sensual. Mas, sofre muito se não for atendido nos seus afetos. O leonino gostará de uma companhia intelectual, alguém que possa admirar. É ciumento e também gosta de ser admirado e se sentir desejável. Para conquistá-lo, basta adulá-lo com carinhos e elogios, pois é muito vulnerável e isso.

Quem nasceu hoje

Nada fará desistir dos objetivos profissionais e pessoais. A energia física e mental é acima da média. Não teme trabalhar sob pressão. É muito disciplinado, e com aberturas para o comando. Bondoso, audacioso e correto.

Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina para que nada saia do programado. Adie viagens e mudanças no trabalho. No amor, evite cenas de ciúmes para não magoar à pessoa amada. Saúde em baixa.

Áries – Período em que estão garantidos bons negócios e equilíbrio financeiro. Ótimas notícias sobre a família e acertos dos problemas domésticos. Tente em jogos e loteria. Amor com alegrias. C. 750 M. 2976

Touro – Os astros garantem que tudo caminha de um modo satisfatório no lar. Chances de mudanças, compra de imóvel ou reforma. Boas notícias sobre parentes. Saúde excelente. Amor vibrante. C. 172 M. 9651

Gêmeos – Você passa por uma ótima fase e não deve permitir que a inquietação traga discussões no trabalho. Chances de novos ganhos. Viagens, compras, enfim tudo bem equilibrado. Alegre-se com seu amor. C. 428 M. 3280

Câncer – Fase que você sente que a cada momento alcançará o equilíbrio profissional e financeiro. Mais seguro também resolverá os problemas da família. Boa entrada de dinheiro. Amor estável. C. 403 M. 5294

Leão – A partir de agora o clima é de prosperidade, só terá que escolher o melhor caminho tanto nos negócios como no seu lar. Evite as apreensões e deixe tudo correr normalmente. Surpresa afetiva. Saúde ótima. C. 691 M. 8147

Virgem – Período que poderá ser tenso se não souber dar a volta por cima. Terá que evitar alguns amigos, parentes e procure ter paciência com sua família. Risco de problemas com a saúde. Combata o desânimo. C. 034 M. 7312

Libra – Você terá com certeza um bom dia em todos os aspectos no lar e no trabalho. Arranje um tempo para cuidar de você, saia para compras pessoais e atenção com os cabelos. Surpresa no amor. Tente na loteria. C. 441 M. 1529

Escorpião – Dia para relaxar e aproveitar a companhia da sua família. Faça uma surpresa ao seu amor. No trabalho terá a chance de realizar novos negócios e acertar alguns problemas. Compras domésticas. C. 932 M. 6760

Sagitário – Você passa por uma fase equilibrada, conseguirá resolver problemas pendentes do trabalho e da família. Aproveite há chances de novos negócios, compras, viagens e contar com um grande amor. C. 785 M. 2446

Capricórnio – Fase para realizar iniciar negócios e acertar problemas financeiros da família. Novos contatos profissionais, com chance para ganhar mais. Estabilize o relacionamento afetivo, seja mais amoroso. C. 813 M. 5032

Aquário – A Lua esta no seu signo e você se sente preparado para resolver os problemas da família. Espere pelo sucesso financeiro e conte com mudanças nos negócios. Astral alto no amor, pode ser uma nova paixão. C. 618 M. 4091

Peixes – Você passa pelo alerta, a Lua traz dificuldades no entendimento com pessoas do trabalho. Evite discussões com a família. Desfavorável para compras, visitas e início de negócios. Amor com ciúmes. C. 367 M. 8807

